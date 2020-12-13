Плиточные дорожки на даче: как это делается?

На многих участках можно встретить дорожки, вымощенные плиткой. Использование данного материала определяется не только модными тенденциями, но и его свойствами, хотя такой выбор имеет свои достоинства и недостатки.

Работы по подготовке к укладке дороги из плитки ничем не отличаются от тех, что проводятся при использовании, например, асфальта. Они начинаются всегда с разметки мест, где будет проходить полотно дорожки. При создании схемы размещения следует учитывать расположение как уже существующих построек, так и тех, которые находятся на стадии планирования. Это необходимо, чтобы в будущем не пришлось разбирать уже уложенную дорожку и переносить на новое место.

Проект может создаваться на основе острых углов или плавных линий. В каких-то условиях прямые дорожки с четкими контурами будут смотреться лучше, чем те, которые имеют плавные изгибы. Выбор той или иной концепции будет зависеть от общего стиля оформления участка. Если позволяет площадь, можно сочетать оба стиля. При планировании расположения дорожек также следует учитывать их направление, т. к. какими-то из них будут пользоваться чаще, какими-то реже. Этот фактор обычно влияет на ширину укладываемого полотна.

Укладка элементов

Перед укладкой происходит засыпка двух слоев, состоящих из щебня и песка, которые тщательно разравниваются. Плитка для дорожек на дачу может быть приобретена в магазине уже в готовом виде, или в соответствии с проектом можно изготовить ее вручную с помощью специальной формы путем заливки. Последний способ монтажа дорожек поможет сэкономить значительные средства. Затраты на песок, цемент всегда будут меньше стоимости плитки, изготовленной промышленным способом. К тому же представленные на рынке образцы при всем их разнообразии могут не подойти с учетом особенностей проекта, разработанного дизайнером.

При выборе материала также следует обращать внимание на ширину будущих дорожек, которая чаще всего не бывает меньше 0,5 м и больше 2 м.

После выбора плитки начинается этап создания специальной подушки под нее. Для этого по всей площади будущей тропинки выкапывается неглубокая траншея, которая засыпается щебнем или битым кирпичом. При этом траншея заполняется на всю глубину, которая не должна превышать 30 см. Далее следует слой специальной геоткани на которую насыпается мелкий песок. По бокам создается бордюр, который не позволит плитке расползаться. Полотно укладывается на уже созданную подушку, а щели между ней заливаются бетоном.

Основное требование к дорожкам из плитки — они должны создаваться с учетом будущих нагрузок. Следует также помнить, что большинство видов плиток в зимнее время становятся очень скользкими. При выборе керамической необходимо отдавать предпочтение той, которая имеет рифленую поверхность.

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Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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