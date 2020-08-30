Плетись, коса...луковая!

Чтобы лук можно было связать в косу, листья луковиц («хвостики») нужно оставить длинными по максимуму. Вам нужно проследить за этим еще на этапе уборки лука с грядок.

Лук в косах хорошо и долго хранится в проветриваемых помещениях

После уборки лук нужно просушить. Луковицы раскладывают в один слой на расстеленной бумаге или полотне, место для просушки должно быть проветриваемым и сухим. Если лук будет плохо просушен, то при хранении он наверняка пострадает от гнили.

Сушат лук 10-14 дней.

Как сплести косу из лука?

Для плетения лука нужна будет длинная веревка, которая и станет основой луковой косы. Подойдет пенька или любая другая веревка, лучше из натуральных волокон.

Веревку складывают пополам. В месте сгиба делают петлю, в которую продевают хвостик первой луковицы. Эта луковица должна быть довольно крупной.

Затем луковицы, начиная с самых больших, одну за другой вплетают в косу, распределяя по разным сторонам. Через каждые 3-4 луковицы их закрепляют веревкой, завязав узел над ними.

Можно плести косу из лука и другим способом.

Луковицы заранее связываются «хвостиками» между собой по две штуки. Эта работа требует осторожности и сноровки – важно связать две луковицы между собой в крепкий узел, но при этом не порвать их «хвостики».

После того, как на веревке закрепляются первая луковица, связанные между собой «парочки» просто кладут по одной сверху между двумя веревками, при этом ориентируя их то в одну, то в другую сторону. После добавления в луковую косу 2-3 таких «парочек», каждый раз из веревки делается узел, чтобы закрепить готовый участок.

После просушки лука приступают к плетению косы. Первую крупную луковицу закрепляют у основания будущей косы с помощью узла.

Следующие луковицы вплетают в косу, продевая их хвостики между веревками. Можно связать луковицы между собой по две штуки.

Сплетенную косу из лука нужно повесить в прохладном хорошо проветриваемом месте.

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Источник: vk.com

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