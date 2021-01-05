Пальма — гостья из тропиков у нас дома

Комнатные пальмы – крупные красивые растения для просторных помещений и зимних садов. Большие раскидистые листья украсят интерьер, внесут колорит тропиков и напомнят о море и солнце.

Пальмы в домашних условиях требуют внимания и правильного ухода, только в благоприятных условиях они будут радовать роскошной зеленью. Комнатные пальмы по внешнему виду кроме формы растения еще разделяют по строению листьев на тростниковые (хамедорея, хризалидокарпус), перистые (финиковая пальма, ховея) и с веерными листьями (вашингтония, ливистона, рапис, трахикарпус, хамеропс).

В природе пальмы растут в теплом климате, во влажных тропических лесах, в горных районах, на песчаных побережьях и в оазисах пустынь. Однако, несмотря на тропическое происхождение, многие виды пальм оказались достаточно неприхотливы и выносливы для выращивания в домашних условиях. Домашние пальмы часто используют дизайнеры для украшения интерьеров, эти растения уже долгое время остаются на пике моды среди других декоративно лиственных комнатных растений.

Перед покупкой комнатной пальмы определите ее место в доме, для этого вы должны узнать название пальмы и просмотреть фото взрослых экземпляров. Например, изящная тростниковая пальма хамедорея в домашних условиях легко достигает высоты 2 метра и более, при этом длина ее листьев около метра, со временем займет весь угол комнаты. А вот кокосовая пальма выглядит как росток с пучком перистых листьев и прекрасно уместиться на столике.

Покупать комнатную пальму лучше весной, чтобы до осени она адаптировалась к условиям на новом месте. Обычно покупают молодые пальмы еще небольших размеров, так как их стоимость меньше и они лучше переносят переезд. Первые две недели адаптации в новом доме растение оберегайте от солнечных лучей и сквозняков, поддерживайте умеренную температуру в комнате, повышайте влажность воздуха опрыскиваниями и поливайте пальму регулярно, но не обильно. Спустя некоторое время пальму можно пересадить в новый просторный горшок.

Освещение. Несмотря на то, что в естественных условиях пальмы растут под палящим тропическим солнцем, в комнатных условиях для них лучше подходит яркий рассеянный свет. Не все комнатные пальмы переносят прямые солнечные лучи. Большинство видов пальм лучше размещать рядом с окном, чтобы свет проникал через прозрачную занавеску. Летом пальмы полезно выносить на открытый воздух в сад или выставлять на лоджию, при этом их нужно защищать от солнца.

В домашних условиях пальмы испытывают недостаток освещения в пасмурную погоду и в осенние и зимние дни. В такие периоды необходимо использовать искусственную досветку. Включайте лампы рядом с пальмой утром и вечером на несколько часов или на полный день в пасмурную погоду.

Температура. В домашних условиях пальмам необходимо обеспечить благоприятные условия по требованиям в тепле, освещении и влажности. Есть теплолюбивые пальмы, для которых температура содержания не должна опускаться ниже +18 0С. К теплолюбивым пальмам относятся кариота, хамедорея, хризалидокарпус, ливистона, финиковая пальма Робелини, арека, кокос. Некоторые виды пальм предпочитают умеренное тепло летом и прохладную зимовку, летом для них благоприятна температура +200С, а зимой ее постепенно снижают до +15…+13 0С. Такие температурные требования у следующих видов пальм: ховея, рапис, кокос Боннети, хамеропс, финик Канарский.

Пальмы не любят охлаждения корней, поэтому горшок с растением размещают на невысоких подставках.

Полив. Большинство пальм влаголюбивы. Летом их поливают обильно, почти каждый день. После полива обязательно сливайте из поддона излишки воды, чтобы не происходило закисания почвы. Земля в горшке с пальмой всегда должна быть влажной, но не сырой. Зимой пальмы в прохладном помещении поливают реже, при этом снижая количество воды. Перед поливом прощупайте верхний слой почвы, он должен быть сухим.

При недостаточном поливе листья пальмы полностью постепенно желтеют и отмирают, а при избыточном поливе или некачественной воде на листьях появляются темно коричневые пятнышки.

Качество воды для полива пальм очень важно. Нельзя поливать пальмы водой из под крана. Воду наливают в тару и отстаивают не менее суток, чтобы из нее испарился хлор и осели минеральные соли. Вода для полива пальм должна быть комнатной температуры, лучше теплой.

Влажность воздуха для пальмы должна быть высокой. Сухой воздух особенно зимой в квартирах с центральным отоплением часто является причиной засыхания кончиков листьев. Чтобы сохранить декоративный здоровый вид пальмы опрыскивайте ее листья каждый день теплой водой с двух сторон. Также листья пальмы полезно обмывать под душем и протирать влажной губкой. Для повышения влажности воздуха вокруг растения рекомендуется рядом установить плоский поддон с водой наполненный галькой.

Комнатные пальмы боятся сквозняка, особенно берегите растения, открывая форточки зимой. Однако этим растениям необходим свежий воздух, поэтому комнату, где находится пальма, следует регулярно проветривать.

Посадка. Комнатные пальмы выращивают в больших горшках или кадках, при этом садить молодое растение сразу в большой горшок нельзя, так как земля, не освоенная корнями, будет закисать. В дне горшка должно быть дренажное отверстие диаметром не менее 1 см, для стока воды после полива. В больших горшках нужно делать несколько дренажных отверстий. Дренажный слой на дне горшка обязателен, насыпайте первым слоем на дно керамзит или кирпичную крошку слоем не менее 2-3 см.

Пальмы не требовательны к земле, подойдет рыхлый питательный субстрат. Землю для посадки пальмы можно составить самостоятельно, смешав в равных частях дерновую землю, перегной, торф и песок в равных частях, добавив немного древесного угля.

После пересадки пальмы в новую землю питательных веществ растению хватит примерно на полгода. Летом в период роста подкармливайте пальму раз в две недели, добавляя в воду для полива комплексное удобрение.

Размножаются пальмы в основном семенами. Многие выращивают финиковые пальмы из косточек сладких плодов. Семена других пальм достать сложнее, да и прорастить их сложно, так как посевам требуется тепличное содержание при температуре не ниже +25 0С и высокой влажности. Вегетативное размножение возможно только у кустовидных форм пальм. От основания куста осторожно отделяют отпрыски и отсаживают, предварительно присыпав срез отростка толченым углем.

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Источник: vk.com

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