Озимый чеснок весной? А что, можно и так

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Садоводов-любителей, увлекшихся практическим овощеводством, огородничеством на своих земельных участках, часто огорчает то обстоятельство, что по различным причинам они не успевают высадить озимый чеснок под зиму, осенью.
И когда это касается понравившегося им любимого сорта озимого чеснока, они очень переживают и задаются таким вопросом: «А что будет, если озимый чеснок высадить весной?». Все рекомендации по высадке озимого чеснока относятся к осени, а о весенней высадке никто ничего не пишет. Значит, никакого опыта его высадки нет. Он не вырастает, и бесполезно этим заниматься. А если решиться на это? Да ничего непредвиденного не случится – у вас будет ваш любимый чеснок, тот сорт, какой вы высадите. Надеюсь, что картонная коробка, наполненная огородным грунтом – землей у вас найдется. В эту коробку с землей и высадите озимый чеснок. Спустя две недели зубки дадут крепкие корешки. Коробку с хорошо укоренившимися зубками отвезите на дачу, поставьте ее на расчищенную от снега грядку. Сверху присыпьте толстым слоем снега. Чтобы порывы ветра не сдували этот снег, накройте снежный покров над грядкой еловым лапником. Когда снег начнет таять, в коробку добавьте немного перегноя или компоста – то что у вас есть в наличии. На грядку проросшие зубки с корешками пересаживайте, когда земля начнет прогреваться. «Весенний» озимый чеснок убираем в середине сентября – до 20-го числа. Луковички будут такими же крупными, как и у чеснока, высаженного осенью.
Есть и другой способ весенней посадки озимого чеснока. Огородники называют его «чеснок на зелень». Обрыв листьев для пищи у чеснока, который растят на луковицу, огородниками осуждается. Листьев на растении мало, и такой обрыв их на зелень истощает чеснок. Озимый чеснок, если вам удалось его сохранить до весны, при весенней высадке зубков дает обильную зелень, в отличие от предзимней (осенней). При весенней посадке из середины луковицы постоянно растет молодое перо, и уже подросшие боковые перья все лето можно обрывать для салатов и супов. Можно выдергивать и всю луковицу с сочным белым основанием, без зарождающихся новых зубков. Сморщенные остатки старого зубка удаляются. Подготовленную для весенней посадки партию зубков озимого чеснока высаживаем не сразу, а растянуто – через неделю, в три-четыре этапа, начиная как можно раньше, чтобы продлить период потребления чесночной зелени.
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