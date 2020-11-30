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От чего зависит плодородие почвы?
И. Кривега, садовод-любитель, gazetasadovod.ru   
30 Ноября 2020 г.
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Какая почва на вашем участке? Иной садовод-любитель на это скажет: «Какая есть, на той и растим свои культуры». Но землепользователю, чтобы получать хорошие урожаи о почвах надо знать больше.

От чего зависит плодородие почвы?

А все принимаемые меры должны быть направлены на повышение и долговременное сохранение ее плодородия. Почву можно воспринимать как живое существо, в котором бьет ключом жизнь многообразных бактерий и микроорганизмов. Под понятием почва подразумевается верхний слой твердой земной коры. Обрабатываемая часть почвы называется пахотной землей. Под верхним пахотным слоем почвы находится более тонкий, называемый основанием. Еще ниже лежит подпочвенный горизонт, а далее идут материнские породы. Под понятием почвенный профиль вашего земельного участка подразумевают пахотный слой, основание и подпочвенный горизонт.

Из чего же складывается почва, каковы ее составные части? Почва складывается из различных составных частей, но главным образом это твердые частицы, вода и воздух. Твердые частицы – это собственно сама почвенная масса, состоящая из веществ органического и неорганического происхождения.

Органическая ее часть состоит в основном из перегноя и почвенной фауны. Перегной возникает в результате разложения органических веществ. Этот процесс является следствием жизнедеятельности микроорганизмов, почвенной фауны, бактерий. Разложение органических веществ в почве называют гумификацией. В зависимости от степени доступа воздуха (главным образом кислорода) гумификация происходит путем гниения, тления или квашения. Тление – это разложение органических веществ при достаточном доступе воздуха. Это положение садоводу-огороднику особо надо иметь в виду при приготовлении компоста. Аэробные микроорганизмы дышат, выделяя тепло, и им необходим кислород воздуха. Бактерии разлагают организмы и высвобождают минеральные соединения, необходимые для питания растений. Такой процесс считается благоприятным.

В неорганической части преобладают разные по размерам частицы песка, пыли, глины. Кстати, мельчайшие частицы глины обладают способностью задерживать воду с растворенными в ней питательными веществами и склеивать почву в более крупные комочки (именно такую структуру почвы предпочитают корни растений, а не измельченную в пыль, чего добиваются некоторые неопытные овощеводы).

В зависимости от содержания перегноя различаются почвы мало гумусные, имеющие менее 1 % перегноя, умеренно гумусные (1-2 %), среднегумусные (2-3 %) и гумусные – мечта огородника – более 3 % перегноя.

Теперь о твердых частицах почвы, которые садоводы-любители активно удаляют из нее. Пространство между отдельными твердыми частицами почвы заполняют вода и воздух. В воде растворены различные вещества, так что это не столько вода, сколько питательный почвенный раствор. Воздух, находящийся в почве, содержит больше углекислого газа, чем атмосферный. Это объясняется тем, что корни растений дышат, потребляя кислород и выделяя углекислый газ. Полностью удаляя из почвы твердые частицы, мы способствуем ее утяжелению, обедняем ее веществами, необходимыми для наших культур.

Подводя итог, скажу так – нет «неправильной» для урожая почвы, а есть неправильный за ней уход.

Источник: gazetasadovod.ru

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  • От чего зависит плодородие почвы?
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