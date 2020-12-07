Организация автополива растений: готовые системы и самоделки

Когда в бытовых условиях выращивают зелень или другие культуры, нужно по возможности оптимизировать этот процесс. Применяют разные методы ухода за насаждениями, которые развиваются на подоконнике. Один из них — автоматический полив комнатных растений.

Готовые системы автополива

Если нет возможности регулярно увлажнять грунт, эту функцию возьмут на себя специальные приспособления. В их основе — маломощный насос, эластичные трубки и простой фильтр. Отдельные разновидности оснащаются таймером, блоком питания. Электронные системы автоматического полива более эффективны, т. к. включаются и отключаются с некоторыми перерывами, что позволяет удовлетворять потребность растений во влаге. Причем исключается риск внесения избыточного количества воды.

У электрических моделей есть существенный недостаток — вероятность выхода из строя, что особенно опасно, когда хозяев долго нет дома. В этом случае растения не будут получать необходимое количество жидкости, завянут, могут даже погибнуть. Таких проблем не возникает, если используются безэлектрические устройства. Но и у них есть тонкости эксплуатации:

- велика вероятность засора;

- принцип действия системы автоматического полива основан на физических процессах: при осушении грунта открывается отверстие капельницы, заведенной в почву, до этого момента воду сдерживает влага в земле;

- индикатор, определяющий содержание влаги в почве, может забиться, что приведет к нарушению его работы, в результате нарушится процесс подачи жидкости.

По конструкции различают:

- шарообразные изделия из стекла с длинными горлышками;

- двойные цветочные горшки.

Принцип действия первого из вариантов уже был описан выше, а он основан на взаимосвязи уровня влаги грунта и скорости подачи воды при ее осушении. Вторая разновидность представляет собой горшок с дренажными отверстиями. Через них пропущены волокна, устойчивые к воздействию влаги. В комплект входит емкость сходной формы, она предназначена для воды. В нее будет устанавливаться горшок с дренажными отверстиями, он содержит грунт, не гниющие волокна. Здесь же закладывают посадочный материал. По мере необходимости влага доставляется к растениям через волокна.

Самодельная система автоматического полива

Наиболее простой вариант — применение капельниц. По гибким трубкам будет подаваться вода. Автоматический полив в этом случае не приведет к избыточному увлажнению, т. к. диаметр капельниц небольшой. Достаточно 1 комплекта на горшок. Когда организуется автоматический полив, подготавливают 5-литровую емкость из-под воды. В горлышке делают 2 отверстия с противоположных сторон. Через них проводят шпагат, он позволит подвесить емкость. Но ее можно просто установить на возвышении.

Автоматический полив начнет работать, если пропустить через дополнительные отверстия трубки. Свободные концы вводят в грунт, но иглы использовать не нужно, их удаляют. Автоматический полив может обеспечивать растения водой с разной интенсивностью. Для регулировки применяют колесико капельницы.

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Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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