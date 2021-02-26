Опыт садовода: сорта и разведение мелкоплодной земляники

Мало известна нашим садоводам мелкоплодная ремонтантная земляника, хотя в культуре она известна еще с XIV в. Впервые ее отобрали в Альпах итальянские монахи.

Из монастырских садов она попала в сады итальянских и швейцарских мирян, затем во Францию, в XV в. в Англию. В России земляника впервые появилась в культуре в саду отца Петра I, в селе Измайлово, в 1654 г. Во время похода на Азов, Петр велел привезти в Москву клубнику-полуницу. В XVIII в. в Европе получила распространение садовая земляника, полученная от скрещивания американских видов земляники - виргинской и чилийской и получившая название - земляника ананасная.

Благодаря своей крупноплодности она потеснила свою мелкоплодную родственницу, и интерес к мелкоплодной землянике возрос только после Второй Мировой войны, когда ее стали разводить в США, Германии, Чехословакии, где вывели довольно много сортов. Во второй половине прошлого века мелкоплодная земляника появилась в России. Такое медленное ее распространение можно объяснить отсутствием посадочного материала, семян, а главным образом - отсутствием информации или подачей ее в искаженном виде. Так, в Большой Советской энциклопедии (1952 г.), в томе 17, на стр. 14 можно прочесть следующее: «Земляника лесная не имеет большого производственного значения, изредка культивируется на приусадебных участках под названием мелкоплодной ремонтантной земляники». Многие садоводческие издания мелкоплодной землянике не посвящают ни строчки. Другие, если и пишут, то только то, что она малоурожайна.

Я писал, и не раз, что суммарно мелко плодная земляника дает ягод не меньше, а иногда и больше, чем крупноплодная. Развожу ее более десяти лет и могу сравнить трудозатраты - на мой взгляд они не превышают затрат по выращиванию крупноплодной земляники. Но мелкоплодная земляника имеет и ряд неоспоримых преимуществ: плодоношение у нее растянутое - с середины июня до конца сентября она снабжает садовода вкусной, ароматной ягодой; она морозоустойчива, мало страдает от болезней и вредителей. За все время, которое она растет у меня, не было случаев поражения ее серой гнилью, пятнистостями. Единственно, кто сильно вредит, это слизни. Самой трудоемкой работой является весенняя обработка земляники после зимы. На пакетах с семенами часто дают сведения, которые не соответствуют истине. Не знаю, делается ли это в рекламных целях, или дают иностранные данные, в наших условиях не достигаемые. Например, несколько раз я читал, что при хорошем уходе с куста можно получить 1000 ягод. Современные сорта, которые я развожу, имеют вес до 5 г. Если взять средний вес ягоды 2 г, то с куста собирали бы 2 кг ягод.

Сортов мелкоплодной земляники не много, в основном - иностранной селекции. Я расскажу только о тех сортах, которые я разводил и развожу, а потому хорошо знаю.

Одним из первых у нас стали разводить сорт Рюген. Куст плотный, сомкнутый. Ягоды удлиненные, плотные, красные. Встречаются кусты с белыми ягодами. Вкус - кисло-сладкий, с ароматом лесной земляники. Ягоды суховатые, я их использовал для варенья. Сорт усов не имеет, но у меня были случаи, когда старые кусты давали усы с вполне жизнеспособными розетками.

Также давно у нас разводят швейцарский сорт Барон Солимахер. За урожайность и приятный вкус он пользуется успехом у садоводов. Ягода конической формы, до 4 г весом, красная.

Сейчас появился новый сорт - Вейс Солимахер (Белый Солимахер). Ягоды нежные, кремового цвета. Сорт Александрия - тоже швейцарской селекции, ягоды немного крупнее, чем у Барона Солимахера, красного цвета, форма ягод - коническая, с приятным нежным вкусом.Чешский сорт Руяна имеет красные ягоды размером и вкусом очень схожие с сортом Александрия.

Заготовки из земляники сортов Рюген, Солимахер, Руяна, Александрия вкусом и ароматом очень напоминают лесную землянику. Сорт голландской селекции Желтое Чудо имеет более высокие кусты, рыхлые, ягоды бледно-желтого цвета, весом до 5 г, нежные, приятного вкуса. Они более пригодны для еды, но и заготовки из них неплохие, варенье очень приятного, своеобразного вкуса, мало похожего на лесную землянику. Это один из самых урожайных сортов. Несколько лет назад в наших магазинах появились семена новых сортов. Ароматная - садовый вид лесной земляники, куст небольшой, плотный. Ягоды красного цвета, некрупные, конической формы. Плодоношение длительное (июнь-июль). Размножается семенами и усами. У меня этого сорта нет, но я слышал о нем очень хорошие отзывы. Сорт Али-Баба. Куст довольно высокий, ягоды красные, крупные. Сорт урожайный, усов не имеет. Сорт Времена года. По рекламному проспекту это ремонтантный сорт, с крупными ягодами весом 4-7 г. Устойчивый к болезням, имеет усы. Какой же сорт лучше? Для меня они все хороши. Сейчас у меня растут: Желтое Чудо, Али-Баба, Вейс Солимахер.

Большинство сортов мелкоплодной земляники размножается семенами. Способ размножения делением куста лично мне не понравился - кусты растут медленнее и урожай на них меньше. Возможно, я слишком мало испытывал этот способ, но я предпочитаю размножение семенами. Семена земляники очень мелкие, глубоко в грунт заделывать их нельзя. В некоторых рекомендациях я читал совет сеять их на глубину 1 см. Этого делать не следует, так как посеянные на такую глубину семена или не взойдут совсем, или будут всходить очень долго. Не согласен я и с рекомендацией сеять семена в конце февраля - марте. Посеянная в эти сроки земляника долго, до 30 дней, не всходит, а взошедшая долго не трогается в рост (на подоконнике ей не хватает света и тепла). И только с середины апреля она начинает расти. Но обещанных в некоторых рекламных проспектах уже в мае ягод в наших условиях получить нельзя. К этому времени растения не получат необходимой суммы эффективных температур. По своему опыту знаю, что раннее выращивание рассады ничего кроме лишних хлопот садоводу не дает. Полный урожай будет только в следующем году. Я высеваю семена в конце апреля или начале мая в небольшие емкости с увлажненной плодородной почвой, рассыпаю семена по поверхности и слегка присыпаю их землей, или немного уплотняю.

В печати читал совет присыпать семена высушенным спитым чаем. Не делайте этого! Я попробовал и вот что получилось. Сухой чай вобрал влагу и покрылся плесенью, его срочно пришлось удалять. Емкость покрываю полиэтиленовой пленкой и ставлю под батарею. Всходы появляются через 7-10 дней. Емкость после этого ставлю на свет. При появлении двух настоящих листочков землянику пикирую в рассадные ящики высотой 12 см, размещая через 5 см. В конце июня - начале июля рассада, имеющая 5-6 листочков, готова для посадки на постоянное место. В этом году я посеял семена 23 апреля, 30 апреля появились всходы. В конце июня земляника имела 5-6 листьев, а некоторые растения зацвели. Но в первый год ягоды бывают мелкие, не характерные для сорта и их немного. Полноценный урожай будет на следующий год. Мелкоплодная земляника хорошо плодоносит три года.

Подготовка грядок для нее такая же, как и для крупноплодной. На грядке шириной 1,2 м высаживаю три ряда. Расстояние между рядами 40-50 см, расстояние между кустами 30-40 см. Перед посадкой в лунку полстакана перегноя или компоста. Весенний уход начинается с уборки старых листьев в конце апреля - начале мая. Особенно не спешу, ведь старые листья защищают растения от возвратных заморозков. Затем надо прорыхлить почву. Мелко, на глубину 3-4 см у кустиков, междурядье - на 8-10 см. Не забываю про подкормки. Делаю их только органикой: раствором коровяка, разведенного 1:6, или птичьего помета – 1:10. Первую подкормку делаю ранней весной, до цветения, вторую - в начале образования ягод. Следующие делаю в июле, после уборки ягод, затем - в августе. Последнее внесение - в середине - конце сентября. Количество и сроки полива зависят от погодных условий. При отсутствии дождей в неделю расходую 30 л/м². Для полива использую настой травы, 1 л настоя развожу 9 л воды, добавляя на ведро воды стакан золы. Поливать и вносить жидкую подкормку надо под корень, чтобы не попадало на плоды и листья. Сбор урожая надо проводить через 3-5 дней, желательно утром, после того, как высохнет роса.

Чтобы не тратиться на семена, можно легко заготовить их самому. Есть несколько способов. Самый простой из них: помыть ягоды в миске и выбрать их в другую посуду или дуршлаг, а воду процедить через марлю - семена останутся на ней и вам останется только их высушить. Другой способ: спелую ягоду раздавить в небольшом количестве воды, промыть, высушить и семена отделить от мезги.

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: gazetasadovod.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...