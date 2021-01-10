Опыт дачника: как избавиться от травы-мокрицы на грядках

Борьба с сорной травой на приусадебном участке считается обыденным делом. Мокрица же относится к лекарственным травам и применяется в народной медицине. Это заставляет некоторых садоводов оставлять на огороде небольшие участки травы, но она моментально разрастается.

Ощелачивание грунта

Перед тем как мне удалось избавиться от мокрицы, было применено множество способов и проделано немало работы. Результат же дало ощелачивание почвы. Дело в том, что растение предпочитает грунт с повышенным показателем кислотности, а на нейтральном и щелочном развивается плохо.

Чтобы точно узнать параметры pH, можно приобрести специальный прибор. В противном случае измерить показатель придется с помощью лакмусовой бумаги.

Отличные результаты дает наблюдение за состоянием высаженной свеклы. Если ботва у нее красная, то это свидетельствует о низком уровне pH. Такой грунт требует срочного ощелачивания. Зеленые листья с красными прожилками указывают на слабокислый грунт. При нейтральной почве ботва приобретает яркий зеленый оттенок, но корнеплод при этом остается насыщенного бордового тона.

После выяснения параметров pH нужно приступать к снижению кислотности грунта. Если этого не сделать, то все усилия, направленные на уничтожение сорняка, окажутся напрасными.

Самый оптимальный вариант — внесения гашеной извести. Если грунт характеризуется высокой кислотностью, придется на каждые 1 кв. м огорода использовать 600-650 г вещества. При слабокислых показателях достаточно зять по 500 г извести на каждые 1 м².

При использовании гашеной извести важно не перестараться. Рекомендуемую дозировку ни в коем случае нельзя превышать, иначе растения не смогут усваивать из почвы полезные микроэлементы. Это грозит отставанием насаждений в росте и развитии. Сильная передозировка может спровоцировать гибель всех культур. Тогда несколько лет грядки нельзя будет засевать. Кроме того, известь не рекомендуется вносить под грядки с картофелем. Этот овощ не выносит избытка кальция, который наблюдается после проведения манипуляции.

Если нет возможности применить известь, для ощелачивания грунта сгодятся толченый мел, доломитовая мука, пищевая сода или древесный пепел. Последний вариант поможет не только выровнять показатели pH, но и насытить почву полезными соединениями. Кроме того, применение древесной золы существенно снижает риск развития бактериальных и грибковых инфекций у огородных культур.

Доломитовую муку рекомендуется использовать на легких песчаных грунтах, в которых наблюдается нехватка магния. Доломит помогает восполнить дефицит этого микроэлемента.

Создание мульчирующего слоя

Как только будет завершено ощелачивание огорода, нужно полностью избавиться от всех сорняков. После этого обустраивается мульчирующий слой, который предотвратит повторное засевание грядок мокрицей.

В качестве мульчи можно использовать прошлогоднее сено. Оно распределяется по огороду плотным слоем. Кроме того, хорошие результаты дает применение щепы, опилок, измельченной древесной коры, соломы, компоста и перепревшей листвы.

Мульчирующий слой обязательно должен быть органического происхождения. После перегнивания он обогатит почву питательными соединениями, поэтому отпадет потребность в подкормках.

Для борьбы с мокрицей нельзя применять в качестве мульчи хвою, шишки, торф и кофейную гущу. Эти вещества характеризуются ярко выраженной кислой реакцией, что сведет на нет все усилия по ощелачиванию огорода.

Слабокислой реакцией характеризуются древесные отходы и листва. Их можно использовать, но в ограниченном количестве. Компост и солома повышают щелочность грунта, поэтому вместе с сеном являются наиболее подходящими материалами для укрывного слоя.

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Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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