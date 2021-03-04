Опасные комнатные растения: будьте осторожны, выращивая их

Все знают, что комнатные растения это источник красоты и пользы для людей, которые их выращивают. Растения выполняют ряд полезных функций: участвуют в процессе фотосинтеза (поглощают углекислый газ и выделяют кислород), а также поддерживают оптимальный микроклимат в помещении (увлажняют воздух). Однако не все так радужно: и в растительном мире существуют свои «агрессоры» — опасные растения, которые могут нанести значительный вред.

Особенно сильно от таких представителей флоры страдают животные и дети, ведь они не в состоянии отличить потенциально опасное растение.

Плющ вечнозеленый — лианообразный вечнозеленый кустарник, относящийся к семейству аралиевых. Стебли — длинные, изогнутые, листья — с резной кромкой темно-зеленые. Ядовиты листья и ягоды растения, при попадании внутрь организма. Особенно сильно от плюща страдают кошки, которых привлекает сочная зелень растения.

Рододендрон или азалия — очень красивое растение с яркой зеленью и великолепными цветами белого, розового или красного цвета, принадлежащее к семейству вересковых. Ядовиты листья растения, они содержат токсичное вещество — гликозид, которое вызывает отравление. Необходимо размещать горшки с азалией в местах, недоступных детям и животным. Азалию не рекомендуется держать в спальне.

Цикламен — растение с крупными декоративными цветами и плотными темно-зелеными листьями. Семество, к которому принадлежит цикламен — первоцветные. Особенно ядовиты клубни цикламена, они содержат яд, сходный с ядом кураре. Эти же клубни часто используют и в народной медицине, при этом соблюдая все меры предосторожности.

Трихоцереус — прямостоячий кактус с длинными загнутыми колючками. Цветет белыми сильнопахнущими цветами. Кактус содержит галлюциногены и алкалоиды, вызывающий паралич центральной нервной системы. В дикой природе с помощью отравляющих веществ кактусы защищаются от поедания животными.

Кротон — представитель семейства молочайных. Весьма популярное домашнее растение с большими красивыми листьями оригинальной расцветки. Как и многие представители семейства молочайных, кротон ядовит. Яд содержится в семенах и млечном соке растения, который появляется, если отломить лист или стебель кротона. При попадании сока кротона на кожу необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Молочай — очень популярное домашнее растение, которое дало название целому роду (молочайные). Похож на мини-пальму: пучок плотных зеленых листьев располагается на верхушке толстого стебля. Как и у предыдущего растения-кротона, у молочая ядовиты семена и млечный сок. Необходимо соблюдать особую осторожность при пересадке растения и другой работе с ним.

Диффенбахия — популярнейшее домашнее растение, очень красивое и декоративное. Диффенбахия представляет собой вечнозеленый кустарник, с большими овальными листьями пестрой окраски. Вырастает до двух метров в высоту. К сожалению, во всех зеленых частях растения (черешках и листьях) содержится яд. Можно получить серьезное отравление, если сок диффенбахии попадет в рот. Особенно страдают животные, которые могут по неосторожности полакомиться растением.

Брунфельсия — комнатное растение, особенно распространенное в Америке и Европе, представитель семейства пасленовых. Великолепно пахнет и красиво цветет цветами сиреневого цвета. Все части растения ядовиты, особенно много яда содержится в плодах и семенах брунфельсии.

Адениум тучный — эффектное растение, не так давно получившее распространение в наших домах. На верхушке толстого одеревеневшего стебля располагается пучок зеленых листьев и ярких и крупных цветов красного цвета. Адениум — одно из самых ядовитых растений. До сих пор яд адениума используется африканскими племенами для отравления наконечников стрел. Токсичны и ядовиты все части растения, но особенно опасен его млечный сок. Если в вашей семье есть домашние животные, дети или кото-то из членов семьи страдает астмой, хорошенько подумайте, прежде чем начать выращивать адениум.

Кливия — великолепное домашнее растение, цветущее очень красивыми цветами, сгруппированными в зонтик по 12 и более цветков. Листья растения — плотные, глянцевые, удлиненной формы. Наиболее ядовитые части кливии — листья и корни. Необходимо соблюдать повышенную осторожность при работе с растением и обязательно использовать резиновые перчатки.

Глориоза роскошная — экзотическое растение с очень эффектными и необычными цветами, меняющими цвет в течение всего цветения. При этом, глориоза — одно из самых ядовитых домашних растений. Все части глориозы роскошной ядовиты. Попав в живой организм, яд растения вызывает тошноту и рвоту, а также приводит к нарушению работы почек и выпадению волос. Чтобы избежать столь неприятных последствий отравления, следует очень осторожно обращаться с растением. Кроме того, необходимо оградить домашних питомцев и детей от контакта с глориозой.

Фикус — всем известный обитатель множества домов, одно из самых популярных растений во всем мире. Роскошная богатая зелень фикуса привлекает многих цветоводов. Неужели и этот домашний любимец ядовит? Конечно, так категорично утверждать нельзя. Фикус попал в этот список потому, что растение является мощнейшим аллергеном. Особенно опасен сок фикуса: попав на кожу, он может раздражение и даже ожог. Не бойтесь разводить фикусы в своих домах, но все-таки старайтесь соблюдать меры предосторожности.

Филодендрон — растение семейства ароидных. Часть филодендронов является лианами, а часть — кустистыми растениями. Филоденрон особенно ценится за свою прекрасную густую зелень. К сожалению, сок филодендрона, как и многих представителей семейства ароидные, ядовит, но только при попадании на кожу и слизистые оболочки. Если растение не повреждено — оно совершенно не опасно.

Акалифа — семейство молочайные, объединяющий около 400 растений. Особенность акалифы — листья с узорами необычной окраски и соцветия в виде пушистых сережек. Акалифа — слабо ядовита, в млечном соке содержатся опасные вещества.

Шеффлера — крупное кустарниковое растение. Прекрасно подходит для больших помещений, оранжерей и зимних садов. Шефлера так же, как и акалифа является слабо-ядовитым растением. Вряд ли шефлера сожжет вам сильно навредить, но все-таки старайтесь по возможности мыть руки после контакта с растением.

Примула — очень красивое растение с цветами самых разных оттенков, окруженных бархатистыми зелеными листьями. Часто примулу размещают в детских комнатах из-за ярких цветов растения. Однако, все части примулы ядовиты и несут потенциальную опасность. Во-первых, во время цветения примула выделяет особые вещества — алкалоиды, вдыхая которые можно почувствовать тошноту и головокружение. При этом, если растений несколько, их воздействие усиливается. Во-вторых, яд содержится в волосках листьев примулы. Если дотронуться до листьев растения, яд может привести к жжению и зуду. Если после контакта с растением всегда споласкивать руки под водой — никакого вреда примула не нанесет.

Броваллия красивая — растение, относящееся к семейству пасленовых. Представляет собой небольшой кустарник, достигающий в высоту 35 см., цветущий лиловыми, синими и белыми цветами. Бровалия красивая является ядовитым растением. Все части бровалии содержат яд, который негативно воздействует на организм, попадая внутрь или на слизистые оболочки. Чаще всего при контакте с растением страдают дети и домашние животные, поэтому очень важно держать растение в труднодоступном месте.

Монстера — популярное комнатное растение, достигающее внушительных размеров. Обычно, монстеру выращивают в общественных помещения, а также в оранжереях и зимних садах. Листья монстеры — крупные, плотные, насыщенно-зеленого цвета, с разрезами по краю. Прежде, чем начать выращивать монстеру в своем доме — внимательно подумайте. Растение обладает очень ядовитым соком, который способен нанести ожог на кожу тела или даже повредить глаза. Симптомы отравления монстерой — жжение во рту, сильное слюноотделение, воспаление пищеварительной системы.

Пахиподиум Ламера, второе название растения — Мадагаскарская пальма. У ламеры толстый колючий стебель, похожий на кактус, вершину которого венчает розетка из удлиненных листьев. Пахиподиум обладает ядовитым и токсичным млечным соком, который выделяется при повреждении растения. Впрочем, на кожу этот сок не оказывает никакого влияния и может быть опасен только при попадании на ранки и слизистые оболочки. Тщательно мойте руки после работы с растением, и оно не нанесет вам никакого вреда.

Аглаонема — растение семейства ароидные. Главная ценность растения — роскошная зелень: большие, плотные листья насыщенного цвета, часто с причудливым узором. Растение прекрасно очищает воздух в квартире и убивает множество болезнетворных бактерий. Однако, вместе с тем, нужно помнить о том, что млечный сок аглаонемы опасен. Сок выделяется при повреждении растения, например при поломке листа, поэтому, пересаживая аглаонему, обязательно пользуйтесь резиновыми перчатками.

Внимательный читатель наверняка заметил, что некоторые семейства растений повторяются в этом списке особенно часто: ароидные, молочайные, кутровые, пасленовые. И действительно, представители именно этих семейств особенно ядовиты и требуют самого аккуратного обращения. Семейство кутровых считается самым опасным семейством в мире домашних растений. Яркие представители кутровых — адениум и пахиподиум, также этому семейству относятся дипладения, плюмерия, алламанда, строфантус, карисса и другие растения.

При работе с растениями семейства кутровых соблюдайте повышенную осторожность, всегда пользуйтесь резиновыми перчатками и выращивайте эти растения в местах, недоступных детям и домашним питомцам. Семейство ароидных также отличается большим количеством ядовитых домашних растений: алоказия, аглаонема, монстера, диффенбахия, филодендрон, спатифиллум, антуриум, сингониум.

Практически все растения семейства ароидных содержат токсичные вещества: щавелевую кислоту, протеины и энзимы, которые часто используются как компоненты препаратов бытовой химии из-за их едких свойств. Особенно опасен сок таких растений, поэтому, если растение повреждено, обращайтесь с ним как можно более осторожно. Семейство молочайные включает в себя многие растения, популярные на наших подоконниках: молочай, кротон, акалифа. Ядовитое вещество эуфорин входит в состав млечного сока практически всех молочайных. При попадании на кожу и слизистые оболочки эуфорин может вызвать жжение, ожоги и воспаление. Будьте осторожны с растением семейства молочайные, всегда тщательно мойте руки после работы с ними.

Семейство пасленовых известно, наверное, всем, ведь самые популярные съедобные растения — картофель и томаты — относятся именно к этому семейству. Домашние растения семейства пасленовых — броваллия, брунфельсия, перец стручковый, часто выращиваемый в домашних условиях. Самая ядовитая часть пасленовых — ягоды, которые при попадании внутрь способны вызвать тошноту, рвоту, диарею, а впоследствии нездоровую сонливость и заторможенность. Внимательно следите за тем, чтобы ребенок или ваш домашний питомец не съели ягоды этих растений.

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И в заключение: очень многие растения ядовиты, в большей или меньшей степени, однако, большинство из них успешно культивируется человеком. Возможно, не стоит покупать растение, которое может нанести вред вам и вашей семье. Однако если вы приняли решение выращивать потенциально опасное растение, приложите все усилия, для того, чтобы минимизировать его опасность. Не допускайте контакта детей и животных с таким растением, не размещайте его рядом с кроватью, всегда мойте руки после работы с ним, используйте резиновые перчатки. При соблюдении таких нехитрых правил, растение не сможет причинить никакого вреда и будет радовать вас своей природной красотой.

Источник: wikibotanika.ru

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