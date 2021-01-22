Олеандр — кустарник из Средиземноморья

Олеандры ныне часто продают в цветочных магазинах. Это одно из древнейших декоративных растений.

У него гибкий стебель, листочки узенькие, ланцетовидные, кожистые, напоминают листья ивы. Цветки бывают простыми и махровыми, крупными, собранными в кисти. Окрас чаще всего розовый, белый, кремовый, красный. Цветение длится с июня по октябрь. Кстати, название растения происходит от слов «олео» — ароматный и «Андре» — название одного из греческих островов. Однако не забывайте, что олеандр — растение-крупномер, то есть если не ограничивать его в росте, может достичь немалых размеров (до 1,5 м и выше). Поэтому отлично подойдет для выращивания в больших комнатах с высокими потолками, магазинах, холлах, офисах, оранжереях.

Родина этого растения — страны Средиземноморья. Поэтому в комнатных условиях оно отдает предпочтение светлым солнечным местам. Это одно из немногих растений, которые не будут возражать против ярких солнечных лучей и выращивания на южных окнах. Летом его выносят на свежий воздух, а в зимнее время размещают в светлом прохладном помещении с температурой 8—12 градусов. Очень любит проветривание.

Растение требует регулярного обильного полива, особенно весной и летом. Зимой полив умеренный. Олеандр плохо реагирует на жесткую воду, поэтому она обязательно должна быть мягкой, отстоявшейся. Полезны опрыскивания, если растение стоит в помещениях возле отопительных приборов.

Весной и летом каждые две недели олеандр следует подкармливать минеральным удобрением. В жаркую погоду его можно установить в поддон с гравием, наполненный водой. Пересаживают куст ежегодно ранней весной, до цветения. С 5-летнего возраста делают это реже — раз в 2—3 года. Взрослому растению понадобится вазон объемом не меньше 10—15 л. Почвосмесь можно приготовить из дерновой, листовой, перегнойной земли и почвы (4:2:2:1). Старые корни при пересадке сильно укорачивают, срезы присыпают толченым древесным углем. Если хотите любоваться цветами олеандра ежегодно, помните, что цветет он только на однолетних побегах, поэтому его необходимо ежегодно обрезать. Для этого после цветения все побеги срезают наполовину, чтобы стимулировать рост боковых. Обрезанные веточки можно использовать для укоренения. Из-за отсутствия или слабой обрезки растение может вообще не зацвести. Не ждите цветения и при недостаточной освещенности куста или нехватке влаги.

К сожалению, растение могут поражать такие вредители, как щитовка и паутинный клещ. Мы в свое время не заметили щитовку, и у нас пропал большой куст олеандра. Тело этого насекомого покрыто твердым щитком, а о его появлении на растении сигнализируют липкие выделения на листике. При первых признаках появления вредителя протрите листочки кусочком бинта или ваты, смоченными в табачном или мыльном растворе, спирте или керосине. При сильном поражении обработайте растение инсектицидом. При поражении красным паутинным клещом уничтожают пораженные листья и обрабатывают куст актеликом или другим инсектицидом. Полезно время от времени промывать растение под душем.

Размножать олеандр легко. Для этого весной или летом надо укоренить в почве в мини-тепличке или в бутылке с водой верхушечный черенок. Шейку бутылки можно залепить пластилином или закрыть бумагой. А в воду, чтобы предотвратить гниение, добавьте кусочек древесного угля. Корни появятся примерно через месяц.

Нетрудно размножить олеандр и из семян. Для этого в январе-феврале его высевают во влажный субстрат, слегка притрусив сверху почвой. Накрывают стеклом и поддерживают во влажном состоянии. При температуре 23— 25 градусов всходы появятся через 12—15 дней. Помните только, что семена быстро теряют всхожесть.

Важно не забывать, что олеандр — растение ядовитое. Работать с ним лучше в перчатках, стараясь, чтобы его сок не попал в глаза или на кожу, поскольку это может вызвать раздражение и сыпь. После работы тщательно вымойте руки. Там, где есть дети или комнатные животные, олеандр размножают очень осторожно.

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Источник: vk.com

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