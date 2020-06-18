Огородникам в помощь: советы и рекомендации

Обрабатывать земельный участок будет намного проще, если сделать самодельный трактор-переломку 4+4 своими руками с двигателем от Оки. Изготовление самодельного трактора будет намного дешевле, чем покупать уже готовое изделие. Однако для создания трактора своими руками потребуются базовые знания...
У хорошей хозяйки в обиходе всегда найдется несколько ковриков для ванной. И лучше всего, если это коврики, которые не скользят! Сделать их можно своими руками. При этом вы потратите минимум средств, но в результате сошьете отличный коврик своими...
Вязание крючком доставляет массу удовольствия, если вы вяжете такой вот роскошный и яркий плед. Конечно, многим эта работа покажется слишком затратной и трудоемкой, но, согласитесь, купить такой чудесный плед...
Представьте, что у вас потек смеситель в ванной или на кухне, а воду перекрыть вы не в состоянии. Шаровой кран холодного водоснабжения, который поставлен в начале вашей разводки от домового стояка, не закрывается полностью. Знакомая ситуация? Наверняка многие, кто в ней оказался, в панике звонили в управляющую компанию, обзванивали доски объявлений или попросту искали по знакомым сантехника, который бы справился с этой задачей.
Чтобы организовать равномерный полив газона, нужно использовать несколько оросителей с малым охватом, или один с большим. Применение последнего предпочтительней, так как его проще установить, к тому же для его подключения используется меньшая длина шланга. Сделать такой разбрызгиватель для полива можно своими руками из обрезков водопроводной пластиковой трубы.
Июнь щедрою рукой продолжает раздавать свои дары – вслед за голубой ягодой жимолости зреет земляника. Ягоды подходят постоянно, без спешки, есть время и свежей насладиться, и заготовить впрок. Главная работа в июне – их сбор и переработка.
Прелестная романтичная девушка в нарядном платье и с развевающимися на ветру волосами. Этот мотив станет изюминкой любого предмета одежды или, к примеру, тканевой сумки. При всей эффектности, выполнение этой вышивки не потребует особых навыков.
В последние годы огромную популярность среди садоводов приобрел цветок под названием гацания. Эта уроженка африканских просторов покоряет раз и навсегда – цветок не только неприхотлив, но и невероятно красив в период своего пышного цветения. Добавляет достоинств гацании ее завидная засухоустойчивость и непритязательность к условиям выращивания.
При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корнеобразованием. Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них – корневин и гетероауксин. Но есть и несколько проверенных временем народных способов для улучшения корнеобразования.
Многие насекомые ориентируются в выборе пригодных для еды и размножения мест по запаху. И значительную их часть можно просто отпугнуть, или сбить с пути, используя при этом растения-репелленты, которые вызывают отталкивающую реакцию у насекомых.
Строительство теплицы не всегда связано с большими расходами, когда ее себестоимость дороже возможного урожая за много сезонов. Если к подбору материалов подойти с особым усердием, все может получиться очень бюджетно, буквально меньше 20 долларов, даже для теплицы 6х4 м.
Уже в конце мая салаты и редиску повреждали мухи, а в начале июня - и личинки этих вредителей. В июне их вредоносность проявилась на всех крестоцветных. К середине месяца следует ожидать появление гусениц капустной, несколько позже - репной белянок и капустной моли.
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