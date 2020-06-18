Огородникам в помощь: советы и рекомендации

Кислая почва в теплицах способствует размножению грибов, которые вредят посадкам. Показателями кислых почв, требующих известкования, являются следующие растения (предпочитающие кислые почвы): конский щавель, хвощ, мята, подорожник, вереск, лютик, незабудка, мох.

В огородном деле мелочей не бывает

• При излишней кислотности почвы значительно ослабляется действие минеральных удобрений, особенно азотных и калийных. Известкование почвы - основное условие эффективности азотных удобрений.

• При внесении золы в почву непосредственно при посадке (посеве) ее лучше смешать с землей, чтобы не было прямого соприкосновения с семенами, клубнями, корнями.

• Чтобы уберечь капусту от поражения килой, ее нельзя сажать на участках, где растут сурепка, пастушья сумка, ярутка полевая.

• Свекла и морковь при многолетнем выращивании на одном месте могут способствовать накоплению в почве проволочников.

• Внесенная в почву мелко накрошенная яичная скорлупа способствует укреплению стеблей и побегов растений.

• Хорошее средство для предохранения ранних томатов от заморозков - укрытие их колпачками из парафинированной бумаги.

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Источник: gazetasadovod.ru

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