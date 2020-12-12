Обустраиваем высокие грядки, выбираем материал для стенок

Многие заядлые огородники делают на своих участках высокие грядки. Они и удобнее в обработке, и приготовить для них плодородный насыпной грунт проще, чем провести замену поверхностного слоя почвы огорода. Таким грядкам не грозит затопление при затяжных дождях, да и смотрятся они эстетически привлекательно.

Конструкция высокой грядки проста. Она представляет собой каркас (чаще всего прямоугольной или квадратной формы высотой от 15 см до полуметра), внутри которого послойно укладываются ветки с травой, компост и плодородная, хорошо удобренная почва. Нижние слои в процессе перегнивания вырабатывают полезные вещества и тепло, передающиеся верхним слоям, что благоприятно влияет на рост посаженных на грядке огородных культур.

Основной проблемой, которая может возникнуть при устройстве высоких грядок, является выбор подходящего материала для изготовления их каркаса. Причем сложность заключается не в каких-то особых требованиях к ним, а в определенной широте их выбора.

Основные материалы изготовления каркасов для высоких грядок.

1. Дерево

Наиболее распространенный вариант. Изготовленный из досок или бруса каркас смотрится вполне эстетично, подходит для многих садовых стилей. Смастерить его по силам даже человеку, не обладающему специальными столярными навыками. Единственный недостаток – материал будет нуждаться в периодической подкраске.

2. Оцинкованное железо

Особого ухода ему не требуется. Оно устойчиво к коррозии и может прослужить не один десяток лет. Готовые заводские варианты легко собираются, выпускаются в различных цветовых решениях. Из минусов, помимо высокой цены, можно отметить стандартные размеры, которые сложно изменить самостоятельно.

3. Камень и кирпич

Они тоже долговечны и не требуют ухода. К тому же, украсят огород, в особенности если материал будет гармонично сочетаться с облицовкой имеющихся на участке строений. Каркас можно сделать любой высоты и даже разместить рядом с ним специальные скамейки, которые облегчат работу с посаженными растениями. Однако сооружая каркас из кирпича или камня, не стоит забывать, что это в определенной мере стационарное сооружение, и если вдруг в будущем потребуется перенести грядку в другое место, без его полного демонтажа не обойтись.

4. Бетон

Как и в случаях использования кирпича или камня, каркас из бетона для высокой грядки – это стационарная конструкция. Ее перенос без полного разрушения будет невозможен. Из плюсов можно назвать возможность сооружения каркаса любой, самой причудливой формы, что ценно при разработке ландшафтного дизайна.

5. Пластик

Этот материал тоже позволяет изготавливать каркасы практически любой формы. При этом виды пластика могут быть самыми различными – от готовых покупных каркасов до подручных материалов типа пластиковых бутылок. Последний вариант – фактически бесплатный, хотя и не отличается особой эстетикой.

6. Асбестоцемент

В продаже имеются готовые каркасы из этого материала. Он не подвержен коррозии, не гниет. Каркасу грядки можно, по договоренности с производителем, придать любую форму и окрасить его в любой цвет. При общей эстетичности он отличается небольшой стоимостью. Срок же его службы может составлять до 25 лет.

7. Лоза или прутья

Чаще всего каркасы для гряд из них изготавливают самостоятельно. Они отлично будут смотреться на участке, ландшафтный дизайн которого выдержан в деревенском стиле. Смотрятся грядки с такими каркасами оригинально, хотя, к сожалению, служат недолго.

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Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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