Обустраиваем высокие грядки, выбираем материал для стенок

Часто кромка изделия находится на виду, поэтому она должна быть красиво оформлена. Бывают случаи, когда нужен эластичный край, чтобы вещь в этом месте хорошо растягивалась. Существует большое разнообразие способов, как закрыть петли вязанного спицами изделия, при этом потребуется лишь внимание и...
Сумка для покупок, или шопер, — это замечательная стильная дизайнерская модель, широчайший функционал которой определяется большим объёмом. Это незаменимый атрибут в быту, но зачастую купленный в магазине может не подойти по размеру или расцветке. Сделать сумку для покупок своими руками несложно, даже...
Такая деталь гардероба, как шарф, всегда очень популярна. В настоящее время на первый план выдвигается дизайн этого аксессуара. В непогоду начинают цениться функциональные возможности — шарф повязывают на голову, им укутывают шею, с ним теплее и уютнее. Изделие легко связать всего за пару...
Многие заядлые огородники делают на своих участках высокие грядки. Они и удобнее в обработке, и приготовить для них плодородный насыпной грунт проще, чем провести замену поверхностного слоя почвы огорода. Таким грядкам не грозит затопление при затяжных дождях, да и смотрятся они эстетически привлекательно.
Конструкция высокой грядки проста. Она представляет собой каркас (чаще всего прямоугольной или квадратной формы высотой от 15 см до полуметра), внутри которого послойно укладываются ветки с травой, компост и плодородная, хорошо удобренная почва. Нижние слои в процессе перегнивания вырабатывают полезные вещества и тепло, передающиеся верхним слоям, что благоприятно влияет на рост посаженных на грядке огородных культур.
Основной проблемой, которая может возникнуть при устройстве высоких грядок, является выбор подходящего материала для изготовления их каркаса. Причем сложность заключается не в каких-то особых требованиях к ним, а в определенной широте их выбора.
Основные материалы изготовления каркасов для высоких грядок.
1. Дерево
Наиболее распространенный вариант. Изготовленный из досок или бруса каркас смотрится вполне эстетично, подходит для многих садовых стилей. Смастерить его по силам даже человеку, не обладающему специальными столярными навыками. Единственный недостаток – материал будет нуждаться в периодической подкраске.
2. Оцинкованное железо
Особого ухода ему не требуется. Оно устойчиво к коррозии и может прослужить не один десяток лет. Готовые заводские варианты легко собираются, выпускаются в различных цветовых решениях. Из минусов, помимо высокой цены, можно отметить стандартные размеры, которые сложно изменить самостоятельно.
3. Камень и кирпич
Они тоже долговечны и не требуют ухода. К тому же, украсят огород, в особенности если материал будет гармонично сочетаться с облицовкой имеющихся на участке строений. Каркас можно сделать любой высоты и даже разместить рядом с ним специальные скамейки, которые облегчат работу с посаженными растениями. Однако сооружая каркас из кирпича или камня, не стоит забывать, что это в определенной мере стационарное сооружение, и если вдруг в будущем потребуется перенести грядку в другое место, без его полного демонтажа не обойтись.
4. Бетон
Как и в случаях использования кирпича или камня, каркас из бетона для высокой грядки – это стационарная конструкция. Ее перенос без полного разрушения будет невозможен. Из плюсов можно назвать возможность сооружения каркаса любой, самой причудливой формы, что ценно при разработке ландшафтного дизайна.
5. Пластик
Этот материал тоже позволяет изготавливать каркасы практически любой формы. При этом виды пластика могут быть самыми различными – от готовых покупных каркасов до подручных материалов типа пластиковых бутылок. Последний вариант – фактически бесплатный, хотя и не отличается особой эстетикой.
6. Асбестоцемент
В продаже имеются готовые каркасы из этого материала. Он не подвержен коррозии, не гниет. Каркасу грядки можно, по договоренности с производителем, придать любую форму и окрасить его в любой цвет. При общей эстетичности он отличается небольшой стоимостью. Срок же его службы может составлять до 25 лет.
7. Лоза или прутья
Чаще всего каркасы для гряд из них изготавливают самостоятельно. Они отлично будут смотреться на участке, ландшафтный дизайн которого выдержан в деревенском стиле. Смотрятся грядки с такими каркасами оригинально, хотя, к сожалению, служат недолго.
Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.
Многие заядлые огородники делают на своих участках высокие грядки. Они и удобнее в обработке, и приготовить для них плодородный насыпной грунт проще, чем провести замену поверхностного слоя почвы огорода. Таким грядкам не грозит затопление при затяжных дождях, да и смотрятся они эстетически привлекательно.
Новый год прежде всего ассоциируется с подарками! Их очень увлекательно выбирать, но делать своими руками еще интереснее. Идей великое множество. Это могут быть как достаточно крупные вещи, так и милые мелочи. Главное, чтобы они доставили радость тому, кому мы подарим их.
Добрый день, мой читатель. Орхидея — прекрасное и нежное комнатное растение, которое требует определенных навыков ухода. Чтобы цветок радовал своим цветением продолжительное время, не заболел и не погиб, необходимо избегать ошибок, которые часто допускают даже опытные цветоводы.
Кукла Коляда — символ солнца, добра и благосостояния. В старину с народным традиционным атрибутом проходили все рождественские колядки. Куклу в человеческий рост сначала мастерили, а затем сжигали, символизируя этим победу добра над злыми силами. Позже стали делать маленьких куколок, которых стали считать оберегом. В доме, где находился такой амулет, все ладили, были сытыми и здоровыми.
Добрый день, мой читатель. Фасоль пользовалась большой популярностью у индейцев. Позже эту культуру завезли к себе завоеватели Южной и Центральной Америки. В Европе это блюдо обрело популярность в конце 15 века. Сегодня можно попробовать целых 200 сортов этого растения.
Когда в бытовых условиях выращивают зелень или другие культуры, нужно по возможности оптимизировать этот процесс. Применяют разные методы ухода за насаждениями, которые развиваются на подоконнике. Один из них — автоматический полив комнатных растений.
Лучший подарок - это сделанный своими руками. Квиллинг – это особая техника скручивания полосок из бумаги, которые оформляются в определенные фигуры или композиции. Зачастую квиллинг применяют при создании праздничных открыток. Так, на Новый год невероятно популярны ажурные снежинки и прочие атрибуты праздника.
При строительстве дачи или частного дома с приусадебным хозяйством закономерно встает вопрос о том, как лучше сохранить полученный урожай и заготовки из него. И, безусловно, самым лучшим способом, проверенным веками, является погреб. Грамотно построенное подземное хранилище позволит хранить овощи довольно длительное время, но для этого необходимо создать в нем оптимальную температуру и сохранять ее как в холодное, так и в теплое время года.
Удобрения для фиалок необходимо вносить регулярно для стабильного роста растительной культуры, продолжительного и обильного цветения, улучшения защитных характеристик. В обработке цветов используются комплексные минеральные составы, а также народные средства (раствор сахара, йода, заварки).
Впервые перегоревшие лампочки в качестве ёлочных украшений стали использовать во время Великой Отечественной войны. Тогда ёлки наряжали обязательно, чтобы они дали праздничное настроение и силы для борьбы с врагом, а игрушки выпускали в ограниченном количестве. Поэтому использовались подручные средства. Теперь нет недостатка, магазины предлагают очень разнообразный ассортимент, но иногда бывает интересно дать перегоревшей лампочке вторую жизнь. Да и игрушки, сделанные своими руками, с душой, приятнее использовать, чем безликие штамповки.
Рынок напольных покрытий сейчас пестрит разнообразием. И это очень здорово, ведь пол в современных квартирах не является чем-то отдельным, он такой же полноправный элемент интерьера, несущий уют, гармонию и красоту. Из многообразия вариантов некоторые потребители выбирают, к примеру, инженерную доску.
Случается так, что человека позвали на рыбалку зимой за хищником, щукой или налимом, а жерлиц нет в наличии. В этом случае проявим немного фантазии, поищем подручные материалы и соберем на скорую руку жерлицу-перевертыш на ножках. Идея этой жерлицы также прослеживается в снасти под названием «крест».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.