Несколько способов размножения толстянки

Размножение толстянки в домашних условиях может проводиться разными способами. Каждый из них имеет свои преимущества. Чтобы правильно провести процедуру, надо знать ее особенности.

Размножение толстянки в домашних условиях

В домашних условиях денежное дерево легче всего размножается черенками. Благодаря простоте им пользуются новички и опытные цветоводы. В качестве посадочного материала используют ветку длиной 5-10 см. Ее отламывают у здорового, сильного растения. Нижние листья с черенка удаляют. Если на побеге уже образовались воздушные корни, он приживется быстрее.

Сначала черенки в течение 10-15 дней держат в воде, в которую можно добавить стимуляторы роста. В качестве емкости используют прозрачный стакан, его ставят в солнечном месте. Периодически воду меняют. При появлении корней черенок толстянки вынимают из воды и на один день оставляют для просушки. Затем его высаживают в грунт. Почвосмесь готовят из садовой земли и песка. Емкость должна иметь дренажные отверстия.

После посадки полив проводят с помощью пульверизатора. Когда растение начнет активно развиваться, его пересаживают в более просторный горшок.

Еще один способ размножить толстянку — использовать ее зелень. Посадочным материалом должен быть крепкий упругий лист. Его аккуратно срезают или берут из тех, которые опали. Затем посадочный материал помещают в емкость и заливают водой так, чтобы жидкость доходила до середины листа.

Когда появятся корни, лист высаживают в небольшую емкость. Почва должна быть плодородной. В течение месяца растение приживется и начнет активно развиваться.

Наиболее трудоемкий способ размножения толстянки — высевание семян. Для выращивания используется специальная емкость, которую оставляют при температуре +20…+25°С. Чтобы ускорить процесс прорастания, создают тепличный эффект, накрывая контейнер полиэтиленом. Периодически укрытие надо снимать для проветривания. При появлении зелени его убирают.

Когда рассада войдет в активную фазу роста, ее переносят в отдельные горшки.

Как правильно ухаживать за растением?

Чтобы толстянка хорошо развивалась и радовала зеленью, ей нужно создать комфортные условия. Культура любит хорошо освещенные места, однако может приспособиться и к полутени.

Поливать растение нужно умеренно. Избыток влаги опасен для него, потому что может привести к быстрому загниванию корней. Увлажняют толстянку 1 раз в неделю, в жаркую погоду полив учащают. Зимой, в период отдыха, количество воды уменьшают, сокращая число поливов до 1 раза в месяц. Для процедуры используют мягкую фильтрованную воду, она не должна быть холодной.

Подкормки вносят ежемесячно во влажную почву, в период активного роста процедуру проводят дважды в месяц. В качестве удобрений применяют комплексы для кактусов и суккулентов.

На листьях растения часто оседает пыль, поэтому их следует опрыскивать. Благодаря процедуре зелень будет выглядеть здоровой и красивой. Весной и летом в хорошую погоду толстянку выставляют на свежий воздух. Благодаря этому развитие цветка будет идти более интенсивно.

Цветет толстянка редко. Но если на растении появились белые соцветия, для него были созданы наилучшие условия.

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