Необычный способ выращивания малины

Много лет назад в одном из агроизданий для широкого круга читателей садовод В. Меринов опубликовал идею, а если точнее, необычный агроприем возделывания малины особым, нетрадиционным способом.

Прочтя это, внеся свои уточнения, с тех пор так выращиваем малину у себя на садово-огородном участке на Северо-Западе нашей страны. Как это выполняется? Наша семья не гонится за высокими урожаями малины, предпочитая количеству отменное качество, а потому мы высаживаем старинный русский сорт Новость Кузьмина, который славится наиболее сладкой ягодой среди других сортов садовой малины. Выведен Н.В. Кузьминым в г. Ветлуге Нижегородской области. Плоды крупные, малиновые, тупоконические, костянки плотно сцеплены. Химический состав: витамина С – 34,2 мг %, сумма сахаров – 6,51 %, кислотность – 1,2 -1,6 %.

К тому же сорт прекрасно районирован к условиям Северо-Запада. Сорт надежный – стабильной ежегодной средней урожайности.

Растим мы малину так. Устраиваем грядку длиной 6-10 м, шириной 1 м 20 см. И не на обочине земельного участка, вдоль канав водоотводов и проезжей части – дороги по садоводству, где почти непрерывно движется легковой и грузовой автотранспорт, отравляя жизнь нам и ухудшая рост и качество выращиваемых нами культур выхлопными газами. Грядка должна быть устроена не на солнцепеке (иначе ягоды будут мелкими и пораженными червячками вредителей), а на месте с рассеянным солнечным светом рядом с другими кустарниками, высотой 2-2,5 м и выше. Чтобы корни малины не расползались в стороны, а малина не «гуляла» по садовому участку, окантовываем грядку. На этой грядке высаживаем 8-10 кустов малины (куст от куста на расстоянии 1 м).

Осенью (сентябрь-октябрь) перед наступлением осенних заморозков, разделяем посадку малины так, чтобы на одной половине оказалось 5-8 кустов и на второй столько же – то есть пополам. Осенью же внимательно осматриваем всю грядку с малиной и выбираем ту половину, на которой выросло больше качественных побегов: они должны быть выше, толще и все (или большинство из них) прямые. На этой половине побеги укрываем на зиму. Побеги мы не пригибаем к земле и не нагружаем их досками, обеспечивая пригибание, как это рекомендуется в пособиях по выращиванию малины, а только прикрываем корни мульчой и снегом. Надземная часть Новости Кузьмина выдерживает зиму и без пригибания к земле. Повреждается в отдельные зимы верхняя часть прироста, но ведь все равно мы эту часть побега обрезаем весной для лучшего кущения малины и удаления притаившихся там вредителей. На оставшейся части грядки, только не секаторами, они, как правило, тупые и не поддаются точке садоводом (мнут кору и ткань растения), а острым (очень!) ножом срезаем все побеги, но так, чтобы не оставалось пеньков.

Что же у нас получается? Укрытые побеги, перезимовав, дают нам урожай, а на другой части грядки, тоже укрытой, весной окрепшая корневая система малины погонит вверх новые побеги (более высокие и толстые), которые мы следующей осенью укроем на зиму. И обе половины грядки будут через год меняться местами. Каждый год на одной половине грядки у нас будут плодоносящие побеги, а на другой – побеги замещения. Вот так-то получается.

Чем хорош вышеуказанный агроприем? Это объясняется биологическими особенностями малины. Они заключаются в следующем: малина – многолетний кустарник с двухлетним циклом развития надземной части. В первый год после посадки из почки на корневище отрастает побег (реже два) замещения, а на корнях отпрыски. На следующий год на прошлогодних стеблях формируется урожай, а из почек на корневище и корнях – отпрыски и новые побеги замещения. На следующий год на прошлогодних стеблях формируется урожай, а старые стебли после плодоношения засыхают. В практике не дожидаясь их засыхания, обрезаем их под корень и сжигаем для борьбы с вредителями. Малина – зимостойкое растение – под снежным покровом она зимует и при температуре на его поверхности до –45 оС.

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Источник: gazetasadovod.ru

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