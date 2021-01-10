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Не повезло с почвой на участке? Эту проблему можно решить
По инф. ogorodnye-shpargalki.ru   
10 Января 2021 г.
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Глинистая почва – это, пожалуй, самая большая трудность, с которой может столкнуться садовник.

Не повезло с почвой на участке? Эту проблему можно решить

Глинистые частицы чрезвычайно малы и не оставляют места для воздуха или движения воды.

Хотя многие деревья и кустарники неплохо растут в глине, корни большинства однолетних, многолетних растений и овощей просто недостаточно сильны, чтобы глубоко проникать в глинистую почву в поисках питательных веществ.

Луковицы растений, как правило, сгнивают за зиму в глинистой почве. Так что, если вы мечтаете весной полюбоваться цветами, посаженными осенью в глинистую почву – забудьте об этом.

Но, приложив некоторые усилия по улучшению структуры почвы, вы сможете выращивать цветы и овощи, сколько вашей душе угодно!

Что такое глинистая почва

Глинистая почва определяется как почва, которая состоит в основном из глинистых частиц.

Почву, состоящую из более, чем на 50% глинистых частиц, называют «тяжелой глиной».

Вы, вероятно, уже знаете, есть ли на вашем участке глинистая почва. Если ваша почва прилипает к обуви и садовым инструментам, образует крупные комья, которые нелегко разбить или корки и трещины в сухую погоду, то наверняка почва на вашем участке глинистая.

Достоинства глинистой почвы

Даже у глинистой почвы есть свои достоинства. Она хорошо удерживает влагу, и она может быть обогащена питательными веществами даже больше, чем некоторые другие типы почв.

Причина такого явления заключается в том, что частицы, из которых состоит глинистая почва, отрицательно заряжены, и они привлекают положительно заряженные частицы калия, кальция и магния.

Недостатки глинистой почвы

  • Плохая проницаемость для воды, воздуха и корней растений.
  • Плохо прогревается весной.
  • Трудно обрабатывается.

Как можно улучшить глинистую почву

К улучшению глинистой почвы вам придется приложить не так уж много усилий. И работа, которую вы будете проводить, поможет улучшить состав почвы почти мгновенно.

Часто рекомендуют улучшать глинистую почву во время посадки растений, заменяя выбранный из посадочной ямы слой глины на другой, более питательный состав почвы.

Но в этом способе есть недостаток: по истечении времени, когда корни растения разрастутся и достигнут пределов обогащенной почвы, они упрутся в стенки ямы. И, не имея возможности проникнуть сквозь плотный слой глины, начнут заворачиваться по кругу в посадочной лунке.

В итоге – образуется плотный ком корней, и растения не смогут вырасти большими и здоровыми из-за нехватки питательных веществ, как это должно было быть.

Поэтому, решите сначала, на каком участке сада вы будете улучшать почву.

Если это будет уже существующая грядка, то с нее сначала надо выкопать растения, которые хотите сохранить. А затем внести органические вещества слоем от 15 до 20 см.

Это могут быть измельченные листья, пласты срезанного дерна, навоз и компост.

После того, как органические вещества внесены, грядку следует перекопать. Если вручную это сделать трудно, то используйте культиватор. Когда все будет сделано, ваша грядка станет на несколько см выше, чем была прежде.

Теперь к работе по улучшению глинистой почвы подключатся почвенные микроорганизмы, и постепенно структура и состав почвы позволят выращивать на этой грядке любые растения.

Высаживать растения на такую подготовленную грядку можно сразу, но не забывайте добавлять органические вещества поверх грядки один-два раза в год.

И, таким образом, будет продолжаться процесс совершенствования структуры почвы и компенсироваться ее оседания.

Тестирование на плодородие почвы

После окончания сезона желательно провести тестирование почвы, чтобы выяснить, каких питательных веществ не хватает, и что следует предпринять по дальнейшему улучшению глинистой почвы.

Много времени анализ не займет, но зато вы будете знать, в каком направлении следует двигаться, улучшая глинистую почву своего участка.

Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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