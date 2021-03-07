Многолетняя красивая лиана Сциндапсус

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Сциндапсус (Эпипремнум) растет очень быстро, за год отрастает больше чем на метр, может карабкаться по стене, свисать вниз из подвесного контейнера, но лучше всего использовать покрытую мхом специальную опору.
Сциндапсус - близкий родственник монстеры, подобно ей, имеет воздушные корни и в естественных условиях цепляется ими за влажные стволы, получая таким образом дополнительное питание. Чтобы лиана хорошо ветвилась, рекомендуют концы побегов регулярно обрезать.
Листья сердцевидные, блестящие, бывают ярко-зеленые или пестролистные с пятнами разнообразных форм.
Чаще всего встречается Сциндапсус (Эпипремнум ) золотистый — неприхотливая в культуре лиана с желтыми пятнами и полосами на ярко-зеленых листьях. При недостатке освещения желтые пятна на листьях могут поблекнуть.
Освещение.
Сциндапсус родом из тропических лесов, где интенсивность солнечного света высокая, но живет он в тени под густой сенью деревьев. Оптимальное освещение яркий рассеянный свет, но это растение способно расти и в глубине комнаты, не пропадет и при искусственном освещении.
Правда, пестролистные формы потеряют свою экзотическую окраску.
Температура.
Холода не выносит, хорошо растет в теплых помещениях при 18-22 градусах, зимой температура не ниже 16°C.
Влажность и полив.
Сциндапсус (Эпипремнум ) как всякое тропическое растение любит высокую влажность и обильный полив с весны до осени. Горячий сухой воздух не годится для сциндапсуса, не размещайте его над отопительными приборами. В контейнере для лианы обязательно должен быть хороший дренаж, чтобы не допустить загнивания корней в более прохладное время года.
Растение полезно опрыскивать, летом мыть тепловатой водой. Такая процедура придаст красивый внешний вид растению, а также предохранит его от некоторых вредителей.
Подкормка.
Подкармливать дважды в месяц раствором минеральных удобрений в период интенсивного роста с весны до осени. В зимнее время можно раз в месяц или еще реже.
Пересадка.
Пересаживают по необходимости весной в горшок большего размера. Как и любое другое ампельное растение с длинными стеблями при пересадке сциндапсус легко повредить, обломать побеги, поэтому пересаживать часто не рекомендуется.
Почва.
Субстрат для посадки сциндапсуса составляют из торфа, листовой, дерновой земли с добавлением песка или сфагнума и сосновой коры в соотношении примерно 2:2:1:1. Растение предпочитает слабокислую почву.
Размножение.
Сциндапсус размножать не сложно, используют в основном верхушечные черенки с 2-3 листьями, а также можно размножить делением побега на части (достаточно одного листа на куске стебля).
Черенок срезают весной и ставят в воду до отрастания корешков. Чтобы избежать загнивания можно подержать немного черенок в слабо-розовом растворе марганцовки для профилактики. Черенок с отросшими корешками высаживают в рыхлую питательную почву и накрывают стеклом или колпаком из пленки, чтобы обеспечить повышенную влажность воздуха.
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Сциндапсус – под таким названием любителям комнатных растений известен Эпипремнум (Epipremnum) неприхотливая тропическая лиана. Сциндапсус – небольшой род вечнозеленых многолетних лиан семейства Ароидные, насчитывающий около 25 видов, распространенных в тропических лесах Южной Азии и Полинезии.
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