Многолетняя красивая лиана Сциндапсус

Сциндапсус – под таким названием любителям комнатных растений известен Эпипремнум (Epipremnum) неприхотливая тропическая лиана. Сциндапсус – небольшой род вечнозеленых многолетних лиан семейства Ароидные, насчитывающий около 25 видов, распространенных в тропических лесах Южной Азии и Полинезии.

Сциндапсус (Эпипремнум) растет очень быстро, за год отрастает больше чем на метр, может карабкаться по стене, свисать вниз из подвесного контейнера, но лучше всего использовать покрытую мхом специальную опору.

Сциндапсус - близкий родственник монстеры, подобно ей, имеет воздушные корни и в естественных условиях цепляется ими за влажные стволы, получая таким образом дополнительное питание. Чтобы лиана хорошо ветвилась, рекомендуют концы побегов регулярно обрезать.

Листья сердцевидные, блестящие, бывают ярко-зеленые или пестролистные с пятнами разнообразных форм.

Чаще всего встречается Сциндапсус (Эпипремнум ) золотистый — неприхотливая в культуре лиана с желтыми пятнами и полосами на ярко-зеленых листьях. При недостатке освещения желтые пятна на листьях могут поблекнуть.

Освещение.

Сциндапсус родом из тропических лесов, где интенсивность солнечного света высокая, но живет он в тени под густой сенью деревьев. Оптимальное освещение яркий рассеянный свет, но это растение способно расти и в глубине комнаты, не пропадет и при искусственном освещении.

Правда, пестролистные формы потеряют свою экзотическую окраску.

Температура.

Холода не выносит, хорошо растет в теплых помещениях при 18-22 градусах, зимой температура не ниже 16°C.

Влажность и полив.

Сциндапсус (Эпипремнум ) как всякое тропическое растение любит высокую влажность и обильный полив с весны до осени. Горячий сухой воздух не годится для сциндапсуса, не размещайте его над отопительными приборами. В контейнере для лианы обязательно должен быть хороший дренаж, чтобы не допустить загнивания корней в более прохладное время года.

Растение полезно опрыскивать, летом мыть тепловатой водой. Такая процедура придаст красивый внешний вид растению, а также предохранит его от некоторых вредителей.

Подкормка.

Подкармливать дважды в месяц раствором минеральных удобрений в период интенсивного роста с весны до осени. В зимнее время можно раз в месяц или еще реже.

Пересадка.

Пересаживают по необходимости весной в горшок большего размера. Как и любое другое ампельное растение с длинными стеблями при пересадке сциндапсус легко повредить, обломать побеги, поэтому пересаживать часто не рекомендуется.

Почва.

Субстрат для посадки сциндапсуса составляют из торфа, листовой, дерновой земли с добавлением песка или сфагнума и сосновой коры в соотношении примерно 2:2:1:1. Растение предпочитает слабокислую почву.

Размножение.

Сциндапсус размножать не сложно, используют в основном верхушечные черенки с 2-3 листьями, а также можно размножить делением побега на части (достаточно одного листа на куске стебля).

Черенок срезают весной и ставят в воду до отрастания корешков. Чтобы избежать загнивания можно подержать немного черенок в слабо-розовом растворе марганцовки для профилактики. Черенок с отросшими корешками высаживают в рыхлую питательную почву и накрывают стеклом или колпаком из пленки, чтобы обеспечить повышенную влажность воздуха.

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Возможные проблемы в выращивании сциндапсуса.

Черные пятна на листьях и внезапное опадение листьев указывают на избыток влаги и загнивание корней.

Сухие, коричневые края листьев сциндапсуса (епипремнума) - в сухом месте слишком долго содержится или постоянно сухой воздух в квартире.

Потеря пестроты листьев может означать, что растение нуждается в лучшем освещении.

Бледные листья, больше белых пятен, чем зеленых у пестролистных сортов - растение получает слишком много солнца.

Источник: vk.com

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