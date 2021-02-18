Много ботвы - мало плодов. Что же делать?

Удивительные и необычные аксессуары и предметы интерьерного декора можно получить, освоив всего один прием вязания крючком — обычный столбик. Плотные, не теряющие формы сумочки, декоративные корзинки с ручками и без, вазоны, органайзеры создать самостоятельно под силу даже начинающим мастерицам....
Хорошо тем, у кого есть квартира и можно в ней держать собаку. Всего-то и нужно, постелить коврик или купить спальное место. Другое дело, когда частный дом, вот тут приходится думать про конуру. Летом в ней и так тепло, а вот зимой надо...
Э. Феофилов, засл. агроном России, gazetasadovod.ru
18 Февраля 2021 г.
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Обильная надземная масса нужна картофелю, зеленным и корнеплодным культурам, лукам, капустам. У ряда пряных культур излишек зелени ограничивает накопление эфирных масел. А в теплицах, согласно закону биологии, чем больше масса листьев, тем ниже продуктивность растений.
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Всегда возможен подбор сортов и гибридов тепличных овощей с меньшей степенью облиственности. Определять это можно в конкретных условиях выращивания.
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Обильная надземная масса нужна картофелю, зеленным и корнеплодным культурам, лукам, капустам. У ряда пряных культур излишек зелени ограничивает накопление эфирных масел. А в теплицах, согласно закону биологии, чем больше масса листьев, тем ниже продуктивность растений.
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