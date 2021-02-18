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Много ботвы - мало плодов. Что же делать?
Э. Феофилов, засл. агроном России, gazetasadovod.ru   
18 Февраля 2021 г.
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Обильная надземная масса нужна картофелю, зеленным и корнеплодным культурам, лукам, капустам. У ряда пряных культур излишек зелени ограничивает накопление эфирных масел. А в теплицах, согласно закону биологии, чем больше масса листьев, тем ниже продуктивность растений.

Много ботвы - мало плодов. Что же делать?

Меры по ограничению листовой массы тепличных культур путем обрезки самых верхних листьев огурцов и части листовых пластинок томатов не являются действенными. Растения уже истратили свои пищевые ресурсы на эти излишки, а удаления только наносят дополнительный вред в виде ран.

Нежелательный рост ботвы надо предупреждать за счет сокращения количеств азота в грунте и почве, приведения в нужные соотношения пяти основных макроэлементов, наличия в почве комплекса микроэлементов.

Всегда возможен подбор сортов и гибридов тепличных овощей с меньшей степенью облиственности. Определять это можно в конкретных условиях выращивания.

Источник: gazetasadovod.ru

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  • Много ботвы - мало плодов. Что же делать?
    Обильная надземная масса нужна картофелю, зеленным и корнеплодным культурам, лукам, капустам. У ряда пряных культур излишек зелени ограничивает накопление эфирных масел. А в теплицах, согласно закону биологии, чем больше масса листьев, тем ниже продуктивность растений.
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