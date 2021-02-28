Мирт — настоящая звезда любой коллекции растений

Мирты – одни из самых красивых и «надёжных» кадочных растений. Весной и летом они украшают не только интерьеры, но и балконы, террасы и даже площадки для отдыха в саду. Классическая сдержанность, красивый силуэт и трогательное цветение – вот главные «козыри» этого растения. Но чтобы кадочный митр стал одним из лучших солистов в коллекции на десятилетия, потребуется обеспечить ему не просто качественный, а оптимальный уход.

Мирты принадлежат к наиболее древним культурным растениям, которые выращиваются в качестве декоративных в течении нескольких тысяч лет. Удивительные садовые долгожители, а в регионах с суровыми зимами – надёжные кадочные, которые украсят участок на десятилетия, особую красоту приобретают в зрелом возрасте. Старые миртовые кустики и деревья покоряют изысканностью и классической, сдержанной красотой настоящего садового аристократа. Но ту самую легендарную долговечность мирт, независимо от того, только в качестве комнатного или еще и садового растения его используют, сможет проявить лишь в действительно оптимальных условиях. Это не самое капризное, но чрезвычайно требовательное растение, которое становится выносливым только в комфортной среде обитания.

Главный параметр ухода, который обеспечит мирту долголетие и стабильность – правильные поливы. Эти комнатные любимцы любят постоянную, но без крайностей влажность субстрата. Ни полностью пересушивать, ни переливать мирты нельзя: даже однократный просчет в поливах обязательно скажется на состоянии растения и на его стойкости.

Еще один немаловажный секрет – правильные подкормки. Мирты можно удобрять только специальными комплексными смесями, предназначенными для комнатных или контейнерных культур, и только в жидком виде. Удобрений длительного действия и внекорневых подкормок мирт не выносит, как и чередования органических и минеральных подкормок или использования удобрений для садовых растений. Перед тем, как вносить удобрения, мирты нужно полить, и только на следующий день проводить подкормку, используя разведенные в нехолодной воде удобрения. Оптимальная частота подкормок в период активного развития – каждые две недели.

Мирты нуждаются в регулярной обрезке, но главный секрет их долголетия и поддержания выносливости вовсе не в том, как именно эту обрезку проводить. Просто после каждой, даже самой маленькой стрижки мирт нуждается в дополнительной подкормке, которая одновременно стимулирует заживление тканей и рост и ускоряет адаптацию боящегося нарушения стабильного состояния растения. Такую подкормку проводят сразу после обрезки, используя полную дозу удобрений по стандартной схеме. При этом следующую плановую подкормку проводят по графику и не переносят в сроках, даже если ее нужно будет провести через несколько дней после внеплановой подкормки.

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Источник: vk.com

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