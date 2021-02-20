Мифы о выращивании помидоров

Томаты уже долгие годы пользуются популярностью у огородников, являясь их любимой культурой. Однако на сегодняшний день вокруг выращивания этого овоща собралось множество ошибочных убеждений. В статье поговорим о наиболее частых и беспочвенных.

Не каждая рекомендация по выращиванию той или иной культуры является правдивой и правильной. В большей степени это зависит от климатических условий, состава почвы и множества других условий. Вот и некоторые так называемые «полезные советы» иногда сбивают даже опытных огородников. Рассмотрим, что же из них правда, а что явная ложь.

Томаты — культура, любящая яркий солнечный свет

В первую очередь, данный фактор будет зависеть от области культивирования и погодных характеристик. Так, в условиях жаркого климата культуре вполне хватит 7-8 часов солнечного света. Если освещение чрезмерно яркое, то томаты могут получить ожоги, в дальнейшем грозящие смертью растения.

Обрезка томатов помогает увеличить урожай

Опять же, это в первую очередь, как и предыдущий фактор, зависит от климата, в котором культивируются растения. Если вы проживаете в жарком климате, где высокий уровень солнечного освещения, то не обрезанные листья могут помочь растению играть в «прятки» с солнечными лучами, тем самым спасая его от ожогов. И, напротив, если окружающий воздух имеет высокую влажность, то сокращение количества листьев поможет помидорам потреблять больше полезных веществ и солнечных лучшей.

Томаты — любители удобрений

Это не совсем так, точнее будет сказать, что большое содержание азота ускоряет рост листьев культуры. Но предпочтение не всегда стоит отдавать ему. Так, например, чтобы смочь хорошенько подвязать плоды уже цветущему растению, следует кормить его фосфором и кальцием.

Помидоры не стоит выращивать в горшках

При необходимости вы можете выращивать томаты в горшках, но когда они начнут разрастаться, то придется пересадить их в почву или более просторные емкости.

Томаты нужно обильно и часто поливать

В этом вопросе тоже есть несколько ключевых моментов. Например, при слишком высоком содержании влаги растение заболеет, на нем разовьется вредоносный грибок. Также это может стать причиной чрезмерной мягкости плода. При этом, если температура слишком высокая, то следует поливать томаты хотя бы раз в неделю. Поливать надо корни, а не листья.

Если помидоры сбрасывают листья — значит заболели

Еще одно ошибочное утверждение. Это абсолютно естественный процесс. При созревании плодов листья постепенно желтеют и осыпаются.

Тонкие стебли — больное растение

И снова мимо. Это не всегда так. Если избавиться от нижних листьев, то стебель может постепенно окрепнуть и дать сочные плоды.

Пересадка растения возможна только летом

Это полностью зависит лишь от климата местности.

Грибок быстро «липнет» к томатам

Данный фактор также зависит в большей степени от почвы и ухода за растением. Важно уделить время исследованию почвы перед посадкой томатов и других растений.

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Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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