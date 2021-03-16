Маурандия из семян: технология посева

Азарина лазающая или маурандия - тропическая лиана родом из Мексики. В нашем климате выращивается как однолетняя культура. Листья крупные, немного напоминают клематисы.

Цветы воронковидной формы, размер - 5-6 см, цвет бывает: белый, синий, красный, фиолетовый,

желтый.

В домашних условиях азарина живёт в кашпо или подвесных корзинках а балконе. По отзывам владельцев таких лиан, тесные условия отражаются только на размерах, а декоративность никак не страдает.

Посев семян лучше проводить в конце марта, а в тёплых регионах уже с середины.

Технология такова:

- семена помещают в рыхлый, плодородный субстрат, не присыпают. - накрывают прозрачной плёнкой, которую ежедневно надо убирать для проветривания.

- держат при температуре 20 градусов тепла.

Всходы появятся примерно через неделю. После этого их следует перенести в освещённое место.

Сеянцы будут очень тонкие и хрупкие, поэтому неплохо бы сеять азарину в торфяную таблетку.

Пикируют азарину часто по 2-3 штуки в один горшочек, для лучшего кущения лиану прищипывают.

В конце мая выбирают место на балконе или в саду, где особенно солнечно и тепло.

Важно защитить азарину от резких и холодных ветров.

Полив умеренный.

Подкормка - раз в 10 дней полным минеральным удобрением, во время цветения - фосфорно-калийным.

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Источник: vk.com

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