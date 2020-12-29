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Любите растения с разноцветными листьями? Тогда вам понравится рео
По инф. vk.com   
29 Декабря 2020 г.
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Рео (Rhoeo) или рэо, роео - эффектное комнатное растение из семейства коммелиновых (Commelinaceae).

Любите растения с разноцветными листьями? Тогда вам понравится рео

Родина рео - Центральная и Южная Америка, где это растение встречается на лесных опушках влажных тропических лесов, растет по берегам рек и даже встречается на скалистых местах.

Рео – невысокое травянистое многолетнее растение с красивыми разноцветными листьями: снизу они пурпурно-фиолетовые, сверху - зелёные. Листья мечевидные, плотные, длиной около 30 см, растут прямо от короткого мясистого ствола. У некоторых сортов есть продольные светлые полоски на верхней стороне листа.

Рео часто высаживают по несколько растений в один широкий горшок, чтобы получить пышную шапку разноцветных листьев. Для большей кустистости прищипывают верхушку основного побега и со временем появляются боковые побеги.

✔ Освещение.

Рео предпочитает хорошо освещенное место, но летом без прямых солнечных лучей. Хорошо подходят западные и восточные окна летом, зимой – южные окна. При плохом освещении рео вытягивается, а пестролистные формы теряют окраску.

✔ Температура.

Летом температура для рео в пределах 20-24 градусов, зимой не ниже 16. Резкие перепады температуры и сквозняки не желательны.

✔ Полив.

Весной и летом поливают обильно, почва все время должна быть влажноватой, но без застоя воды в горшке. Зимой полив сокращают. Для полива используют мягкую, хорошо отстоянную воду.

✔ Влажность воздуха.

Рео предпочитает повышенную влажность, но это растение не слишком требователеное к влажности воздуха, обычные условия квартир переносит нормально, но периодически опрыскивать листья водой комнатной температуры полезно.

✔ Удобрения.

Цветок рео подкармливают летом раз в две недели комплексным минеральным удобрением для декоративно-лиственных растений. Осенью подкормки сокращают, зимой не удобряют совсем.

✔ Пересадка.

Рео желательно пересаживать каждую весну. Корневая система рео разрастается вширь, а не в глубь, поэтому горшки берут широкие, не глубокие. На дне горшка обязателен хороший дренажный слой, потому что застоя воды растение не переносит.

✔ Почва.

Почвенную смесь для рео составляют из равных частей листовой, дерновой, перегнойной земли и песка или используют готовый покупной субстрат для декоративно-лиственных растений.

✔ Размножение.

Размножать цветок рео в домашних условиях не сложно. Для размножения берут весной верхушечные или боковые черенки. Высаживают черенки в отдельные горшочки. Побеги быстро укореняются. Можно укоренять черенки и в воде, предварительно удалив нижние листья, чтобы они не загнили в воде.

Можно размножать рео и семенами. Свежие семена дают хорошие дружные всходы.

✔ Болезни и вредители.

Рео - довольно устойчивое к вредителям растение. Но иногда его поражает щитовка. Из болезней опасны серая гниль и мучнистая роса при избытке влаги.

✔Возможные трудности при выращивании рео в домашних условиях.

Слишком мелкие листья - недостаток питательных веществ, недостаток влаги.

Растение вытягивается, листья располагаются не плотно, окраска бледная - недостаток освещения.

Нижние листья опадают, прекращается рост растения - избыточный полив.

Коричневые сухие кончики листьев - сухой воздух в помещении, особенно зимой при включенном отоплении. Нужно повысить влажность в помещении.

Листья буреют, листья сморщиваются и усыхают - полив холодной или хлорированной водой.

Источник: vk.com

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