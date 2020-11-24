Листья томатов пожелтели? Вот возможные причины

Пожелтение листьев томата сигнализирует о недостатке целого ряда микроэлементов на ранних стадиях дефицита того или иного микроэлемента.

Поэтому чтобы не дожидаться появления других признаков, которые сузят круг недостающих элементов, нужно внести комплексное минеральное удобрение, в составе которого обязательно должны присутствовать бор, сера, магний, кальций, железо. Часто пожелтение листьев говорит о недостатке азота. С азотными удобрениями нужно быть особенно осторожными, потому что их избыток негативно сказывается на образовании и качестве плодов. Все удобрения можно вносить либо под корень, либо для ускорения эффекта путем опрыскивания по листу. При втором способе раствор должен быть низких концентраций 1-1,5 %, иначе листья получат ожог.

Причинами пожелтения листьев также может быть недостаточная освещенность, высокая температура в теплице, а порой пожелтение листьев бывает проявлением болезни.

Если пожелтение началось с нижних листьев, это может оказаться первым признаком фузариозного увядания томатов. Вслед за листьями желтеют, увядают побеги и растение целиком. Это грибковое заболевание быстро развивается при несоблюдении режима выращивания томатов: повышенной влажности почвы, избытке азотных удобрений.

Чтобы предотвратить распространение болезни, которая передается через почву, нужно продезинфицировать грунт раствором медного купороса, окучить растение и подкормить органическими удобрениями. Впоследствии не следует сажать томаты на то же место, соблюдая правила севооборота.

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: gazetasadovod.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...