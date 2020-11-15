Лишайники вредят деревьям

Стволы и ветви плодовых деревьев покрыты пятнами серо-зеленого и серого цвета? Это лишайники.

Поселившись на коре деревьев, они создают благоприятные условия для размножения вредных насекомых. Со временем кора становится шероховатой, покрывается трещинами, под ней скапливается излишняя влага.

Ежегодно очищайте штамбы и толстые ветви деревьев металлическими скребками и проволочными щетками от отмершей коры и лишайников, предварительно подстелив под дерево полиэтиленовую пленку. После очистки коры побелите штамб и основания скелетных ветвей. А после листопада опрыскайте деревья 5%-м раствором железного купороса (500 г на 10 л воды).

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Источник: gazetasadovod.ru

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