Лесная гостья — кислица

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Основные сведения о растении
Кислица обыкновенная – житель лиственных лесов средней полосы Европы и России. Это многолетнее растение, размножается в еловом лесу ползучими корневищами. Листики, напоминающие крылья бабочки, расположены невысоко над землёй. Над ними парят воздушные кисточки цветов. Созревшие семена выстреливают из коробочки, давая жизнь новым растениям.
Неприхотливый цветок мало подвержен болезням, но вездесущие вредители комнатных растений могут поселиться и на нём. Но если кислица получает правильный уход в домашних условиях, насекомые ей не страшны. Здоровое растение по приметам приносит счастье в дом, Цветущий кустик станет вестником счастья, если его подарить в Рождество друзьям.
Высота растения не превышает 30 см, листья крупные, цветы собраны в метёлку. Как ухаживать за кислицей, чтобы она всегда радовала? Условия содержания цветка простые:
Если цветку будет недостаточно света, он прекратит цвести, листики побледнеют и упадут. Поэтому северное окно не подходит для растения.
Зимний полив должен быть скудным, только не допускать пересыхания. Листики любят, когда на них собираются капельки мягкой отстоянной воды. Удобрять нежное растение нужно понемногу, используя половину рекомендованной дозы.
Требование к почве, посадочной ёмкости и пересадка растений
Корневая система у всех видов Oxalis поверхностная. Поэтому кашпо нужно выбирать широкое, чтобы растение разрасталось. Внизу создаётся дренажный слой. Даже кратковременного застоя воды в уходе за комнатной кислицей допускать нельзя.
Грунт для комнатного цветка готовится рыхлый и нейтральный.
Купленную кислицу после недельной акклиматизации нужно пересадить в новый горшок. Приурочить мероприятие нужно к моменту, когда растение просыпается, к ранней весне. Пересаживать молодое растение в большую плошку перевалкой.
У взрослого цветка нужно слегка отряхнуть землю и аккуратно обобрать старые отмершие корни. Рассаживать по несколько луковичек рядом. Зимой, когда растение прекратило свой рост и поникло, сделать разборку просто. После замены грунта через месяц кислица начнёт цвести.
При пересадке цветок легко размножить, отобрав несколько клубеньков скраю и посадив их отдельно. Кроме того, можно взять листок с частью стволика и поставить на укоренение в воду или в сырой песок под плёнку. Корешки появятся через 35-40 дней.
В декабре кислица ещё цветёт, поэтому и называется рождественским цветком счастья. Но позже рост прекращается и листики поникают. Это наступил период покоя. Черенки подрезают, оставляя пеньки высотой в полтора сантиметра. Горшок устанавливают в сухой погреб или другое помещение с температурой 12-15 градусов. В период покоя растение только немного поливают, не допуская пересыхания земли. Выставляют кислицу на светлое место с появлением первых побегов.
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Кислица, цветок счастья, бабочка – это всё о ней, нежной гостье из тенистого леса, поселившейся на окне. Милый цветок кислица всеми любим и необычен. Его треугольные листочки напоминают крылья бабочки, складываются попарно, если к ним прикоснуться. Листики окрашены от тёмно-фиолетового цвета до ярко-зелёного. Цветы тоже имеют разный окрас. Уход за кислицей несложен, по силам начинающему цветоводу.
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