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Кресс-салат вырастить очень просто. Даже земля не нужна
По инф. vk.com   
14 Марта 2021 г.
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Кресс-салат. Именно с этого непритязательного растения многие открывают первый в году садик на кухне.

Кресс-салат вырастить очень просто. Даже земля не нужна

Эта зелень идеально предназначена для тех, кто не желает тратить время на уход за своими грядками на подоконнике.

Более опытные любители знают, что для её выращивания не нужна ни земля, ни горшок.

Достаточно:

1.Взять любое блюдо, лоток.

2. Положить несколько слоёв марли, ваты, или несколько слоёв бумажных салфеток.

3. Грядка готова.

4. Дальше нужно только подливать воды.

Через 2 недели после появления всходов уже можно настричь себе зелени к завтраку.

Кресс-салат имеет слегка острый вкус и запах, из-за содержания в нём горчичного масла. С чем можно сочетать такой вкус - каждый выбирает сам.

Молодые побеги используются в витаминных салатах, в качестве приправы к мясу и первым блюдам.

Многие дополняют ими бутерброды с маслом, мясом, рыбой или сыром.

У кресс-салата множество полезных свойств, поэтому он с древних времён применялся как общеукрепляющее средство, а также успокаивающее, ранозаживляющее и противосклеротическое. Именно им лечили от цинги и малокровия.

Источник: vk.com

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