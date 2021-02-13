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Крепкая рассада бархатцев: от посева до высадки на клумбу
Кудрина Ирина, gazetasadovod.ru   
13 Февраля 2021 г.
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Каждый садовод знаком с изумительными бархатцами, которые славятся удивительной неприхотливостью в уходе и продолжительным цветением. Эти однолетние цветы имеют самые разнообразные формы и расцветки соцветий, которые продолжают появляться вновь и вновь на кустиках вплоть до первых осенних заморозков.

Крепкая рассада бархатцев: от посева до высадки на клумбу

Эта культура размножается семенами, которые можно высевать на грядку под зиму. При таком подходе весной потребуется обеспечить защиту молодых сеянцев от возвратных заморозков. Можно поступить по-другому: посеять семена весной в открытый грунт с приходом устойчивого потепления. Однако в этом случае цветения стоит ждать только к середине лета. Но ведь так хочется украсить дачный участок этими солнечными цветами как можно раньше! Для этого можно заранее вырастить рассаду бархатцев и высадить на грядку уже подросшие растения.

Такую процедуру проводят, когда минует угроза заморозков. В северных регионах это конец мая или начало июня, в средней полосе – начало или середина мая, а южане нередко могут похвастаться устойчивым потеплением уже в апреле. Исходя из этого, несложно рассчитать сроки посева на рассаду семян бархатцев: рассада готова к высадке в грунт в возрасте 5-7 недель. К этому интервалу времени нужно добавить еще одну неделю, которая уйдет на прорастание семян и появление полных всходов.

Бархатцы не боятся пикировки, поэтому семена можно смело высевать в общий рассадный ящик. Перед посадкой его дно заполняют дренажным слоем толщиной 2-3 см, а затем легким плодородным грунтом. Для выращивания рассады бархатцев можно воспользоваться покупным субстратом или приготовить почвосмесь самостоятельно. В последнем случае нужно смешать в пропорции 2:1:0,5 дерновую землю, вызревший компост или перегной и промытый крупнозернистый песок. На ведро такой почвосмеси вносят 1-2 ст.л. полного минерального препарата или стакан просеянной древесной золы, а незадолго до посадки рассады обильно проливают крепким раствором перманганата калия или любого фунгицида для обеззараживания.

Свежесобранные и двухлетние семена этой культуры имеют почти 100% всхожесть, а с третьего года она начинает падать (на пятый год всходит 1/3-1/4 часть посеянных семян), поэтому учитывайте это при выборе посадочного материала. Качественные семена можно сеять сухими без предварительного намачивания – они дают ростки через 4-7 дней.

Для этого по поверхности грунта, которым заполнен рассадный ящик, делают неглубокие бороздки на расстоянии около 3 см. В них высевают семена, присыпают их слоем почвы 1 см и слегка уплотняют грунт. Землю сверху аккуратно увлажняют из пульверизатора и прикрывают ящик стеклом.

Тару оставляют в теплом месте, но до появления всходов ежедневно проветривают и удаляют конденсат со стекла. Оптимальная температура в период прорастания в пределах +20-25°С.

С появлением петелек всходов стекло нужно продолжить держать на ящике, однако проветривание уже проводят по несколько раз в день и тщательно следят за образующимся на нем конденсате, своевременно его удаляя. Тару при этом нужно поставить на светлое окно и с первых дней жизни сеянцев обеспечить их дополнительной подсветкой в пасмурную погоду, а также в утреннее и вечернее время, поскольку в марте и даже апреле длина светового дня для этого светолюбивого цветка еще недостаточна.

Когда сеянцы распрямятся и раскроют свои семядоли, стекло нужно убрать, а излишне густые всходы проредить. Малышей нужно обеспечить регулярным поливом, но в этом деле нужно руководствоваться важным правилом – рассаду этой культуры лучше не долить, чем перелить. Поэтому очередной полив проводят только после подсыхания земляного кома в ящике, а через 10-14 дней после появления всходов дают растениям подкормку на основе фосфора и калия, что будет способствовать развитию мощной мочки корней.

В фазе двух настоящих листочков бархатцы пикируют в отдельные стаканчики, заполненные таким же грунтом. Во время пересадки можно немного подрезать излишне длинные корешки растений и высадить их, заглубив почти по семядоли (оставив 0,5 см от земли до семядольных листочков). После пикировки рассаду на 3-4 дня притеняют и держат при температуре +15-17°С, а затем возвращают привычные условия со значениями +20-23°С.

Спустя 10 дней после пикировки бархатцы подкармливают любым комплексным препаратом («Биогумус», «Гуми», «Фертика» и т.д.). Если пересадка рассады в грунт откладывается по причине непогоды, а на растениях уже начинают закладываться бутоны, подкормку повторяют еще раз.

И не забудьте за 2-3 недели до предполагаемой высадки рассады на грядку начать ее закаливать под открытым небом. Ведь упустив из виду этот момент, вы рискуете погубить свои старания в первую же ночь после пересадки рассады в открытый грунт. Закаленные бархатцы высаживают на удобренную грядку с приходом устойчивого потепления, заглубляя растения на 2-3 см.

Источник: gazetasadovod.ru

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  • Крепкая рассада бархатцев: от посева до высадки на клумбу
    Каждый садовод знаком с изумительными бархатцами, которые славятся удивительной неприхотливостью в уходе и продолжительным цветением. Эти однолетние цветы имеют самые разнообразные формы и расцветки соцветий, которые продолжают появляться вновь и вновь на кустиках вплоть до первых осенних заморозков.
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