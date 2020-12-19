Красивый сад — это не так сложно как кажется

Сад с обложки можно создать с помощью декоративных приемов, которые включают грамотный подбор лиственных и цветущих растений, эффектные планировочные решения, обустройство пешеходных тропинок и зон отдыха. Оригинально смотрятся рокарии, арки, бордюры, оформленные камнем.

Придомовую территорию на даче можно обустроить с небольшими финансовыми вложениями и с использованием оригинальных дизайнерских решений. Работы включают подбор растений для сада, обустройство цветников, включение в оформление элементов декора, выполненных своими руками.

При создании клумб и выборе растений рекомендуется соблюдать следующие правила:

Планировка посадок выполняется по сторонам света. Культуры располагают по высоте в направлении с севера на юг. Требование распространяется на цветочные культуры, кустарники, декоративные и плодовые деревья.

Деревья высаживаются с северной стороны приусадебного участка. Освещенные области отводятся для культур, устойчивых к засухе.

Газон можно заменить природным лугом. При недостатке времени для скашивания травы высаживают полевые культуры. Травы средние и высокие позволяют создать имитацию луга.

Более неприхотливы в уходе декоративные лиственные культуры. Садоводы рекомендуют подбирать растения с разной цветовой гаммой листьев (зеленые, терракотовые, золотистые).

Стандартную клумбу можно заменить установленными на дорожках цветочными культурами в горшках. Вазоны с цветами размещаются на придомовой территории. На зимний период растения убирают в оранжерею, дом.

Популярны в современных композициях методы вертикального озеленения. На стенах, ограждениях фиксируют вьющиеся растения.

Варианты дизайнерских решений

При определении цветовой палитры учитывается стилевое решение территории и зданий. Для участков во французском стиле характерно применение строгих форм и наличие газонов, при подборе цветов рекомендованы светлые тона (белый, голубой, песочный, бежевый). При обустройстве территории в английском стиле востребованы плавные линии, имитация природных ландшафтов, использование оттенков зеленой гаммы, комбинирование белого и сиреневого, молочного и светлого желтого тона.

При обустройстве пространства учитываются следующие рекомендации:

Постройки (сараи, кладовые) закрывают вечнозелеными и высокими растительными культурами.

При высаживании деревьев соблюдаются пропорции в сочетании высоких и низких растений для сада.

Визуально расширить пространство сада можно с помощью светлых оттенков.

Изогнутые линии визуально раздвигают границы.

Природный ландшафт подчеркивается альпинариями, цветниками.

Эффектны клумбы, декорированные камнями, еловыми шишками и другими материалами. При обустройстве рокария крупные элементы располагают на заднем плане, цветы с мелкими бутонами высаживают на передний план. Неприхотливы в уходе композиции из гравия с засухоустойчивыми растениями.

С помощью бордюров из камня можно зонировать пространство сада. Легкость композиции придают арки, тонированные в светлые цвета. Эффектно смотрятся размещенные в саду гирлянды и фонари.

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Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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