Красавицы бегонии: цветущие и декоративнолистные

Если розу можно назвать королевой газонов и букетов, то пышная красавица бегония – царица подоконников и балконов, зимних садов. Каких только цветов и оттенков она ни бывает! Желтая, красная, розовая, белая, оранжевая, с обычными и декоративными листьями – более чем тысячей разновидностей, бегония удивляет воображение.

Цветущие бегонии

Бегонии – умеренно прихотливые растения, и при разумном уходе они долго радуют пышным цветением или яркой окраской листьев. При выборе бегонии, нужно знать: какую разновидность вы выбираете и чего ждать от нее в будущем.

Выбирая цветущую бегонию, вы не ошибетесь! Более роскошные цветы трудно себе представить. При покупке обязательно проконсультируйтесь с продавцом и выясните: относится растение к вечнозеленым или клубневым видам. Клубневые разновидности бегоний сбрасывают на зиму листья, а цветут только летом и осенью. После осеннего цветения их, как правило, выбрасывают.

Вечнозеленые красавицы радуют своим цветением круглый год. Цветок любит умеренность во всем. Он не должен быть ни сильно затенен, ни чересчур ярко освещен. Также не следует его слишком сильно поливать или держать в засухе.

Правила по уходу за цветущей бегонией:

в помещении должен быть свежий воздух, но не сквозняк;

регулярно опрыскивайте воздух вокруг растения (влага не должна попадать на листья);

почву, не заливая, держите постоянно влажной;

весной цветок нужно коротко обрезать;

регулярно поворачивайте горшок;

не расставляйте слишком близко цветы друг от друга.

Бегонии с декоративными листьями

Листья этих растений похожи на бабочек и, пожалуй, не менее привлекательны, чем цветы. Есть самые разные виды декоративнолистных бегоний, с маленькими и огромными листьями. При хороших условиях они разрастаются в красивые кусты, похожие на букеты. Этот вид бегоний требует несколько иного ухода.

Правила по уходу за декоративнолистной бегонией:

в отличие от цветущих, они не любят обильного полива и переувлажненной почвы;

вместо опрыскивания нужно регулярно удалять завядшие листья;

поливать лучше не жесткой, а мягкой водой. Для этого можно отстоять воду в течение полусуток, для выветривания хлорки, или прокипятить;

зимой лучше держать температурные условия в пределах 18 градусов.

Соблюдайте эти несложные правила, и бегонии будут круглый год радовать взгляд многоцветными красками.

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: vk.com

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...