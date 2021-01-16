Кошачий реппелент — вот что спасет цветы от пушистых агрессоров

Сочетание «кот + домашние растения» может иметь печальные последствия, начиная от фигурно изгрызенных листьев и заканчивая разбитым цветочным горшком на полу.

В большинстве случаев наказывать кота не имеет смысла, а убирать растения из зоны его доступа не хочется, ведь они так здорово смотрятся именно там, где стоят. К счастью, есть способ оставить все на своих местах и спасти свои растения от страшной смерти.

Чтобы сохранить свою домашнюю зелень и не провоцировать кота на преступления против растений, можно поступить умнее — сделать кошачий репеллент.

Раствор из обычной воды и эфирных масел не причинит вреда ни вашему коту, ни растению, ни вам. Наоборот, запах будет просто восхитительный.

Как сделать кошачий репеллент?

Для спрея вам понадобится:

- маленькая бутылочка с распылителем, например, от пробника духов;

- 60 г воды;

- эфирное масло лимона;

- эфирное масло дикого апельсина;

- эфирное масло лаванды.

Добавьте в воду по две капли каждого эфирного масла, тщательно взболтайте и распылите на землю в горшке и в воздухе вокруг растения. Старайтесь не попасть на само растение, особенно на листья.

У кошек очень чувствительный нюх и они просто ненавидят запах цитрусовых и лаванды. Так что ваш любимец вряд ли ещё раз подойдет к растению, и оно будет в безопасности.

Если вам не понравится, как пахнет эта смесь, можно попробовать другие эфирные масла, например, перечную мяту, эвкалипт, лайм и лемонграсc.

В итоге вы получаете отличный запах в квартире, лучше всякого химического освежителя воздуха, и целые растения.

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: vk.com

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...