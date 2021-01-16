Кошачий реппелент — вот что спасет цветы от пушистых агрессоров

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Сочетание «кот + домашние растения» может иметь печальные последствия, начиная от фигурно изгрызенных листьев и заканчивая разбитым цветочным горшком на полу.
В большинстве случаев наказывать кота не имеет смысла, а убирать растения из зоны его доступа не хочется, ведь они так здорово смотрятся именно там, где стоят. К счастью, есть способ оставить все на своих местах и спасти свои растения от страшной смерти.
Чтобы сохранить свою домашнюю зелень и не провоцировать кота на преступления против растений, можно поступить умнее — сделать кошачий репеллент.
Раствор из обычной воды и эфирных масел не причинит вреда ни вашему коту, ни растению, ни вам. Наоборот, запах будет просто восхитительный.
Как сделать кошачий репеллент?
Для спрея вам понадобится:
- маленькая бутылочка с распылителем, например, от пробника духов;
- 60 г воды;
- эфирное масло лимона;
- эфирное масло дикого апельсина;
- эфирное масло лаванды.
Добавьте в воду по две капли каждого эфирного масла, тщательно взболтайте и распылите на землю в горшке и в воздухе вокруг растения. Старайтесь не попасть на само растение, особенно на листья.
У кошек очень чувствительный нюх и они просто ненавидят запах цитрусовых и лаванды. Так что ваш любимец вряд ли ещё раз подойдет к растению, и оно будет в безопасности.
Если вам не понравится, как пахнет эта смесь, можно попробовать другие эфирные масла, например, перечную мяту, эвкалипт, лайм и лемонграсc.
В итоге вы получаете отличный запах в квартире, лучше всякого химического освежителя воздуха, и целые растения.
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