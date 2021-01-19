Копать или не копать: нужна ли двойная перекопка почвы

Двойная перекопка является одним из самых проверенных временем методов садоводства, необходимость которого часто ставится под сомнение.

Исследователи из Университета Миссури в одной из своих публикаций писали о том, как делается двойная перекопка:

- удаляется верхний слой почвы на глубину штыка лопаты и отбрасывается в сторону;

- затем взрыхляется нижний слой;

- в верхний (отброшенный) слой добавляют компост, навоз или удобрения и возвращают этот слой на место.

Этот метод подготовки почвы очень трудоемкий, но обеспечивает отличную среду для выращивания растений. Органическое садоводство также рекомендует этот метод, как наилучший способ оздоровить и обогатить почву. Кроме того, двойная перекопка является ключевым компонентом биодинамического метода выращивания.

Двойная перекопка почвы – это не обычная вспашка участка трактором, когда просто переворачиваются пласты почвы.

Двойная перекопка улучшает аэрацию почвы, способствует лучшему укоренению. Она особенно рекомендуется для таких культур, как морковь с ее длинным корнем. Этот метод помогает предотвратить искривления и раздвоения корня.

Это также полезно для новых грядок с многолетними насаждениями, такими как овощи, многолетники и кустарники. Двойная копка улучшает также дренаж почвы, разбивая уплотнения.

Есть и противники этого метода, утверждающие, что лишняя перекопка выносит смена на поверхность почвы, разрушает структуры почвы, нарушает корни близлежащих древесных растений.

В противовес двойной перекопке они предлагают использовать проверенный и безопасный способ — мульчу.

Ключевым здесь является слово «излишняя», ибо, если почва уже рыхлая и хорошо дренированная, богатая органическими веществами, то она не требует такой интенсивной терапии.

Садоводы, у которых нет ни сил, ни времени на двойную перекопку, могут попробовать раз в два года высаживать бобовые культуры и донник лекарственный, чьи корни проникают сквозь тяжелую и плотную почву, улучшая дренаж.

Никто не отрицает, что двойная копка трудоемкая работа и, если почва тяжелая глинистая и полна валунов, то будет лучше воспользоваться приподнятыми грядками и мульчей.

Вместо использования двойной перекопки, можно просто подкармливать сад хорошо сбалансированным компостом.

Это создаст и поддержит биологическое разнообразие в почве. Так же можно применять удобрения для сада и огорода Агроприрост, которые эффективно удобряют почву с эффектом двойной перекопки. Они не только делают почву более рыхлой, но и восполняют питательные вещества, необходимые растениям

Перекопав лишь единожды, потом в течение нескольких лет можно ограничиться только поверхностными подкормками, даже без перекопки.

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...