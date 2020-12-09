Консервированная стручковая фасоль: вкусный гарнир и добавка к салатам

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Сама фасоль в большинстве случаев подается как отдельное блюдо, на гарнир. Её можно встретить в большом количестве салатов, а также в консервированном, маринованном или соленом виде. Если вы закатаете плоды этого растения на зиму, то гарантированно получите прекрасное блюдо к столу.
Перед консервированием обязательно проварите сами стручки не более 5 минут в кипящей воде.
Если побеги старые, то можно увеличить время варки на 10 минут. Не превышайте эту планку, иначе получите мягкие потерявшие вкус фасолины.
Закрывайте в литровых банках, так как они удобны для закатки. После проварки плотно выложите стручки в банку и залейте горячим рассолом. Чтобы его получить, поместите 50 грамм поваренной соли на литр воды. Далее прикройте банку крышкой и пастеризуйте ее полчаса. Добавьте чайную ложку уксуса или половинку таблетки аспирина. Последним шагом закупорьте банку, переверните и укутайте в полотенце. После остывания вы получите вкуснейшую фасоль. Если вы хотите убрать неприятный привкус уксуса, замочите фасоль после открытия банки в холодной кипяченой воде на несколько часов.
Также можно попробовать еще один рецепт маринованной фасоли. Для её приготовления вам потребуется сначала сделать сам маринад. Для этого добавьте на литр воды 50 г соли, 50 г сахара и 200 мл столового уксуса. Во время кипячения добавьте туда лавровый лист, а также острый и душистый перец, не забудьте про гвоздику. Далее залейте ей заранее уложенные в банку стручки фасоли, пастеризуйте на протяжении 20 минут при температуре в 90 градусов. Далее закатайте крышку, переверните банку и укутайте в одеяло. Вы получите изысканный неповторимый вкус, а также приятно удивите гостей необычным угощением.
Стручковая фасоль является отличным дополнением ко вторым блюдам, а также придает приятный вкус разнообразным салатам.
Процесс консервирования несложен, так что с ним может справиться даже новичок. Попробуйте поэкспериментировать с рецептами и получите уникальные комбинации, которые будут радовать вас всю зиму и не только.
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Добрый день, мой читатель. Фасоль пользовалась большой популярностью у индейцев. Позже эту культуру завезли к себе завоеватели Южной и Центральной Америки. В Европе это блюдо обрело популярность в конце 15 века. Сегодня можно попробовать целых 200 сортов этого растения.
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