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Кому рядом с чесноком расти хорошо?
По инф. vk.com   
14 Июня 2020 г.
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Многим культурам нравится место рядом с чесноком. Он природный фунгицид, успешно применяемый в борьбе с грибковыми инфекциями. Перечислим, что можно сажать рядом с чесноком.

Кому рядом с чесноком расти хорошо?

Соседство с чесноком хорошо влияет на большинство растений

Большинству соседей чеснока это качество нравится. Картофелю, окруженному чесноком, легче справиться с фитофторозом. От клубники он отгоняет вредных насекомых. Морковь будет защищена от листоблошки и морковной мухи.

Хорошим спутником является чеснок для зелени и таких овощей, как помидоры и огурцы. Отличным партнером он является для малины, роз, тюльпанов, смородины, гладиолусов.

Невзирая на множество полезных свойств, не все культуры любят чеснок. К ним относятся все бобовые. Он их подавляет настолько, что они перестают расти.

Как предшественник, чеснок универсален, после него растет все. Сам он дает хороший урожай после тыквы, картофеля, кабачков, огурцов, капусты. Плохие предшественники для чеснока:  лук, морковь, редис, мята, кориандр, сельдерей, базилик.

Источник: vk.com

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