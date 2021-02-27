Колеус — «крапивка» с яркими листьями

У этой культуры все необычно: листья - как у перца, сила роста надземной части и корней - как у баклажана, цветки похожи на картофельные, а семена - такие же, как у баклажана и физалиса. А название? Само название чего стоит: дынная груша или пепино (Pepino). Плоды же пепина - это вообще что-то трудно описуемое. Можно с полным правом сказать, что они экзотические — все в них необычайно и привлекательно: и форма, и окраска, и строение, и аромат, и вкус.