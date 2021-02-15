Когда сеять томаты? А это смотря, где их потом выращивать

Сроки посева томатов в зависимости от их постоянного места выращивания.

Садовод должен представлять, сколько он будет выращивать на своем участке растений томата. Надо знать, что в одном грамме содержится 250-300 штук семян. Если рассада выращивается в ящике размером 50x35x8 см, то потребуется 1,5-2 г семян, при этом выход сеянцев будет 350-400 штук, что для садово-да-любителя вполне достаточно. Но он должен решить, куда и когда высаживать рассаду. От этого и зависят сроки посева семян.

Высаживание рассады в защищенный грунт:

- в пристенную теплицу на обогреве высаживать в марте, высевать семена в начале января;

- в комнату на подоконник высаживать в конце марта, высевать семена в середине февраля (в обоих случаях не забывать о подсветке).

- в парник на биологическом обогреве

или в обогреваемый грунт высаживать в начале мая, высевать семена в начале марта.

Высаживание рассады в открытый грунт:

- в пленочный необогреваемый парник или в открытый грунт под пленку высаживать рассаду в середине мая, высевать семена в середине марта;

- без укрытия высаживать в июне, после заморозков, высевать семена в первой декаде апреля.

В целях исключения риска семена рекомендуется высевать в два срока по 40-60 %. Например, в марте и апреле.

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Источник: gazetasadovod.ru

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