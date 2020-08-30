Когда лучше заготавливать черенки растений?

Время черенкования домашних растений имеет большое значение.

Черенки можно сохранить в темном и прохладном месте, не допуская высыхания

Для большинства растений черенкование проводят в период активного роста. В зависимости от того, какими черенками можно размножать растение, их нарезают с ранней весны до середины лета:

Зеленые черенки обычно нарезают тогда, когда проводят пересадку — в феврале или марте.

Полуодревесневшие черенки нарезают в июне-июле (или через 4 месяца после начала роста при нестандартном цикле).

Полностью одревесневшие черенки лучше нарезать на периоде покоя и в конце зимы.

Если черенки были получены у других цветоводов или нет возможности начать укоренение сразу, то их сохранять лучше в защищающем от высыхания пакете, ткани или контейнерах, в темном и прохладном месте с температурой от 2 до 6 градусов.

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Источник: vk.com

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