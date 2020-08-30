Когда лучше заготавливать черенки растений?

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Время черенкования домашних растений имеет большое значение.
Черенки можно сохранить в темном и прохладном месте, не допуская высыхания
Для большинства растений черенкование проводят в период активного роста. В зависимости от того, какими черенками можно размножать растение, их нарезают с ранней весны до середины лета:
Зеленые черенки обычно нарезают тогда, когда проводят пересадку — в феврале или марте.
Полуодревесневшие черенки нарезают в июне-июле (или через 4 месяца после начала роста при нестандартном цикле).
Полностью одревесневшие черенки лучше нарезать на периоде покоя и в конце зимы.
Если черенки были получены у других цветоводов или нет возможности начать укоренение сразу, то их сохранять лучше в защищающем от высыхания пакете, ткани или контейнерах, в темном и прохладном месте с температурой от 2 до 6 градусов.
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