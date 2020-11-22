Когда и как прореживать корнеплоды?

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Между рядами моркови должно быть 25-30 см, между растениями в ряду - 3-5 см. В среднем на 1 м ² должно быть 60-80 растений.
Посевы моркови прореживают так, чтобы на погонном метре рядка оставалось 40¬50 растений. Но вот корнеплоды достигли в диаметре 1,5 см, тогда вновь приступают к прореживанию посадок – удаляют через одно растение. Молодые корнеплоды используют в пищу как пучковую продукцию.
Свекла особенно нуждается в прореживании. Ведь у нее из каждого клубочка (соплодия) обычно появляется 3-4 ростка, которые очень угнетают друг друга. Появление второго настоящего листа – лучшее время прорывки свеклы.
Огурцы при прореживании не удаляют, а прищипывают ниже семядольных листьев и слегка приокучивают.
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