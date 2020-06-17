Кодиеум — королевский цветок

Кодиеум (Codiaeum) (другое название Кротон (Croton)) давно известен любителям комнатных растений.

Кротон не переносит сквозняки, сухой воздух и полив холодной водой

Кодиеум относится к семейству Молочайных. Его высота в природе достигает 2 – 3 метров. Родина кротона - острова Тихого океана, Малайский архипелаг с постоянно теплым и влажным тропическим климатом.

В зависимости от сорта блестящие кожистые листья кодиеума (кротона) могут иметь желтые, оранжевые или красными пятна, молодые листья часто отличаются по цвету от взрослых.

Прожилки обязательно контрастно выделяются от основного фона. Форма листьев тоже разная – узкие и широкие, с волнистыми краями, с выемками и перетяжками. Располагаются они на коротких черешках по высоте всего ствола.

Освещение

Место для кодиеума выбирайте на солнечной стороне, он любит яркий свет, иначе листья потеряют свою чудесную раскраску. Но от прямых солнечных лучей нужно притенять.

Температура

Летом 20 – 25, зимой нормально себя чувствует при температуре 16-18 градусов. Кодиеум не переносит сквозняков, существенных колебаний температуры, поэтому его нельзя выносить на открытый балкон. При низкой температуре листья скручиваются, становятся коричневыми.

Влажность воздуха

Обязательно должна быть высокая влажность воздуха - до 80 %. Летом обязательно опрыскивать. Поддерживать такой высокий уровень влажности непросто. Можно горшок с растениями поместить на мелкий поддон с мокрой галькой.

Можно решить проблему, поместив кротон в зеленый уголок рядом с аквариумом и другими тропическими, влаголюбивыми растениями. Можно использовать другие способы повысить влажность растений.

Полив

С весны до осени в период активной вегетации почва в горшке должна быть влажной, но переливания надо избегать, чтобы не загнили корни. Воду лучше отстаивать. При понижении температуры полив сокращают. При пересушке земляного кома кодиеум может сбросить листья.

Пересадка

Пересаживать нужно очень осторожно, стараясь не повредить корни. Лучше переваливать в горшки большего размера. На дне горшка поместите дренаж из керамзита или гальки, чтобы излишки воды протекали свободно.

Молодые растения переваливают ежегодно, взрослые - через год или реже, по мере необходимости. После пересадки растения обязательно обильно поливают.

Почва

Наиболее благоприятная земельная смесь для кодиеумов состоит из торфяной, дерновой, перегнойной, листовой земли и песка (1:1:1:1:1) , подходит также любая универсальная почва для декоративно-лиственных растений.

Подкормка

Подкормка каждые две недели летом комплексным минеральным удобрением. Зимой растения не подкармливают.

Размножение

Размножают кодиеумы семенами и черенками. Семенами размножать в домашних условиях не получится – кодиеумы не хотят цвести в квартире. Но растения можно размножать черенками. Важно то, что для укоренения нужна температура не менее 24 градусов. Чтобы не заботиться о поддержании нужной температуры, черенкуют в конце весны.

Вредители и болезни

Поражается красным паутинным клещиком при сухом воздухе и щитовкой.

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Источник: vk.com

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