Калатея: особенности выращивания

Калатея выращивается многими цветоводами в качестве комнатного растения. Ценится за декоративные листья.

Некоторые виды ценятся за цветение. Листья отличаются причудливыми узорами. Цветение приходится на весну или лето. Растение требовательно и можно сказать капризно, но за внимание и должный уход калатея порадует своей красотой.

Выращивание калатеи

Для выращивания калатеи используют рыхлый и хорошо дренированный субстрат из смеси листовой и перегнойной земли, с добавлением торфа и песка. Зачастую используют субстрат для марантовых. Горшок выбирают широкий, но неглубокий и с наличием дренажных отверстий. Растение содержат в светлом, защищенном от прямых солнечных лучей месте. Температура содержания должна быть около 23-25 градусов, зимой температуру понижают до 18-22 градусов тепла. Калатея не терпит резких перепадов температуры и сквозняков. Поливают обильно, по мере высыхания субстрата. К зиме полив сокращают до умеренного, до одного раза в неделю. Калатея любит высокую влажность воздуха. Для полива используют мягкую и отстоянную воду комнатной температуры. Для поддержания необходимой влажности растение регулярно опрыскивают теплой водой. Кроме того, горшок с калатеей ставят на поддон с влажным керамзитом, галькой или мхом.

В весенне-летний период каждые две недели вносят комплексные минеральные удобрения. Зимой подкормки сокращают до одного раза в месяц. Стоит помнить, что переизбыток удобрений отрицательно сказывается на состоянии растения.

Весной, обычно в марте, калатею пересаживают в новый субстрат. Молодые экземпляры пересаживают ежегодно, а взрослые растения – каждые 2 года. При пересадке почву сильно не уплотняют.

Размножение калатеи



Калатею размножают делением куста, реже черенками и семенами. Куст делят во время пересадки. Деленки сажают в отдельные горшки. Деленки укореняют в теплом месте под пленкой. После укоренения пленку снимают. За молодыми растениями ухаживают как за взрослыми.

Болезни и вредители

Может страдать от паутинного клеща, щитовки. От переизбытка влаги могут возникать различные гнили. От недостатка влаги кончики листьев могут засыхать.

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Источник: vk.com

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