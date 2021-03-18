Какие помидоры лучше посадить дома?

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Для выращивания в таких условиях лучше подойдут низкорослые сорта. Это, так называемые, мелкоплодные - плод до 15г и коктейльные томаты - плод до 40г. Растения этих групп абсолютно неприхотливы и примерно на 80-90 день вступают в плодоношение.
Известны низкорослые сорта зарубежной селекции:
- Тайни Тим, Минибелл, Флорида Петит. Они созревают даже ранее 90 дней, однако имеют одну особенность - период их плодоношения очень короткий – всего две недели. Плюсом это может быть только в промышленном производстве - собрал и отправил на реализацию.
В нашем же случае большинству любителей хочется любоваться плодами подольше.
- Балконное чудо, Анжелика и Жемчужина плодоносят несколько дольше.
- Вишневидные томаты (Черри) - среднего срока созревания. Особенность сорта - длинное соцветие сложного типа с множеством мелких плодов. Растение вырастает до 1, 5 метра.
Из коктейльных сортов подойдёт:
- Баттерфляй - среднеранний, вырастает до 1,5 м.
- F1 Романтик - урожайный ранний гибрид, тоже вырастает до 1,5 м.
- Балеринка - среднего срока созревания, высокорослое (1,6-1,7 м).
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