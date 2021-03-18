Какие помидоры лучше посадить дома?

Низкорослые помидоры дома. Как выбрать семена?

Тем, кто планирует эксперимент с выращиванием контейнерных помидоров, давно пора запасаться нужными семенами.

Для выращивания в таких условиях лучше подойдут низкорослые сорта. Это, так называемые, мелкоплодные - плод до 15г и коктейльные томаты - плод до 40г. Растения этих групп абсолютно неприхотливы и примерно на 80-90 день вступают в плодоношение.

Известны низкорослые сорта зарубежной селекции:

- Тайни Тим, Минибелл, Флорида Петит. Они созревают даже ранее 90 дней, однако имеют одну особенность - период их плодоношения очень короткий – всего две недели. Плюсом это может быть только в промышленном производстве - собрал и отправил на реализацию.

В нашем же случае большинству любителей хочется любоваться плодами подольше.

- Балконное чудо, Анжелика и Жемчужина плодоносят несколько дольше.

- Вишневидные томаты (Черри) - среднего срока созревания. Особенность сорта - длинное соцветие сложного типа с множеством мелких плодов. Растение вырастает до 1, 5 метра.

Из коктейльных сортов подойдёт:

- Баттерфляй - среднеранний, вырастает до 1,5 м.

- F1 Романтик - урожайный ранний гибрид, тоже вырастает до 1,5 м.

- Балеринка - среднего срока созревания, высокорослое (1,6-1,7 м).

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: vk.com

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...