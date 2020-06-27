Какие комнатные растения приносят материальное благополучие? Поверья и приметы

Есть множество народных поверий, касающихся домашних цветов. Одно из них - про то, что некоторые растения способны принести в дом богатство. О каких же цветах речь?

По народным приметам кактус оберегает материальное благополучие хозяев

1. Наверное, все со мной согласятся, что самая известная в этом рейтинге – толстянка (она же Крассула), которую незамысловато называют «денежным деревом». Эта знойная южно-африканка, растущая во многих российских домах, по слухам, отлично притягивает деньги. И чем лучше она растет, тем больше, соответственно, улучшается благосостояние в доме. Считается, что, для того чтобы заставить толстянку «работать» в полную силу, нужно посадить ее не абы во что, а в зеленый или (еще лучше) красный горшочек. Обрывать засохшие листочки у денежного дерева нельзя, пусть сами отпадут. И самое главное – нужно ухаживать за растением (благо это несложно), чтобы оно не засохло. Засохнет – не слыхать вам шелеста купюр. Но до такого доводить красивое растение вряд ли кто будет. В конце концов, пусть всё это всего лишь поверья, но растение-то живое! Ну а если вдруг толстянка у вас расцвела – впору бежать в магазин за сейфом, потому как это означает, по народным приметам, неожиданное богатство.

2. Второе место среди комнатных растений-«золотых жил» принадлежит всем известной герани. Хотя этому цветку найдется место почти в любом списке растений: в списке самых неприхотливых, в списке растений-консервантов, среди растений-репеллентов (отпугивающих от насекомых) и др.Как магнит для денег это растение функционирует лучше, если рядом с ним поставить горшок с азалией. То ли герань не выносит одиночества, то ли просто «выделывается» перед соседом, но народ этот факт отметил.

3. Бронзовую медаль в этом соревновании можно повесить на шею, точнее, на колючки кактуса. Ведь он оберегает материальное благополучие в доме от всяких финансовых неожиданностей, при этом приумножая его. Обеспечьте кактусу яркий солнечный свет и поливайте в меру, и он непременно щедро отблагодарит вас.

4. Чуть-чуть не дотягивает до тройки победителей загадочный комнатный бамбук, или Драцена Сандера. Это растение символизирует процветание, удачу и стремительный рост, применительно к материальному благополучию тоже. Причем любители комнатных растений уверены, что привлеченный бамбуком успех в финансовых делах сохраняется надолго. Уход за ним нужен минимальный. Главное – вовремя и обильно поливать, особенно летом. Если побеги бамбука в доме начали активно расти, в скором времени их примеру последует и благосостояние хозяина. А для того чтобы помочь растению притягивать деньги, поставьте рядом с ним жабу (ту, что с тремя лапами и монетой во рту).

5. Замыкает цепочку зеленых генераторов богатства папоротник (нефролепис, асплениум, многорядник и др.). Это влаголюбивое растение предохранит ваш кошелек от ненужных затрат, тем самым обеспечивая стабильное материальное благополучие. Интересно, как папоротник это делает? Наверно, каждый раз, когда хозяин открывает кошелек, чтобы купить какую-нибудь безделушку, в его мозгу всплывает образ папоротника с угрожающим выражением... кроны. Ходят слухи: счастливчики, получившие огромное наследство, вспоминают, что перед этим они приобретали щитовник (садовый папоротник). Но еще более распространено поверье, что если вдруг папоротник расцветет (хотя, в насмешку всем, ученые доказали, что это невозможно), то в этом доме забудут, что такое нужда, навсегда.

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Источник: vk.com

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