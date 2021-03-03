Как размножают драцену? Черенками, отводками и даже семенами

Драцену иногда путают с кордилиной, даже в магазинах вам могут продать их как одно и то же растение, потому что у них узкие, удлиненные листья – зеленые или пестролистные. Но все же это разные виды, хотя зачастую можно только во время размножения узнать, драцена у вас или кордилина.

Различают их по корням: у драцены нет корневища, а корни имеют желтый окрас и они многолетние. На листьях жилки располагаются параллельно и сходятся к концам листьев. У корделины имеется подземный утолщенный стебель и ростки с почками, из которых потом вырастают новые растения.

Размножение драцены верхушечными черенками

Черенки – это срезанные части основных или боковых побегов, размер их должен быть 10-15 см. Срезать черенки нужно очень острым ножом, а места среза перед посадкой следует подсушить. Черенок можно поставить в воду или посадить во влажную почву, состоящую из торфа и песка.

Когда черенки укореняются, температура воздуха не должна опускаться ниже 24 градусов. Чтобы процесс происходил быстрее, накройте их пленкой или стеклянной банкой. Обеспечьте умеренный полив, следите, чтобы не было лишней влаги или пересушивания грунта. При размножении драцены черенками укоренение обычно происходит в течение месяца, затем саженцы можно посадить в постоянные горшки.

Размножение драцены отрезками ствола

Такие отрезки можно получить, если срезать часть главного стебля или бокового. Чтобы корни образовались быстрее, нижний срез можно обработать гетероауксином или любым другим стимулятором. Потом, как и черенки, эти отрезки нужно поместить в торфяно-песочный субстрат. Ухаживайте за ними, как за черенками.

Этот способ размножения драцены хорош в том случае, если вы хотите иметь много молодых драцен одновременно. Чтобы пересылать или перевозить отрезки в другие местности, обработайте места срезов парафином, в таком состоянии они будут долго сохранять способность к образованию корней.

Размножение драцены воздушными отводками

Так можно получить молодое укоренившееся растение, не отделяя его от материнского. Для этого освободите стебель от листьев, а потом под узлом сделайте надрез до середины ствола, в этот надрез поместите что-то твердое, например, кусочек пластмассы или спичку.

В месте надреза прикрепите полиэтиленовый пакет с увлажненным сфагнумом или торфом и закройте его. При помощи шприца в этот пакет нужно будет впрыскивать воду, чтобы субстрат в нем постоянно был влажным. Когда корни в пакете разрастутся, верхушку отрезайте и пересаживайте в постоянный горшок.

Размножение драцены семенами применяют для зеленолистных драцен. Высевайте их в марте в торфяно-песочный субстрат.

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: vk.com

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...