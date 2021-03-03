Как размножают драцену? Черенками, отводками и даже семенами

Согласно агрономическим рекомендациям салат и шпинат сеют весной и летом. А для получения ранней продукции шпинат можно посеять и под зиму. Почему останавливаюсь именно на шпинате? Да потому, что у «короля овощных растений», как зачастую называют шпинат, кроме витаминов А, В, РР, С, присутствует даже...
Удивительно, но этот замечательный ящик сделан из пенополистирола, а не деревянных досок! Потрясающая имитация дерева сделана вручную, техника очень интересная и несложная — если и будут какие-то неровности, то это только придаст финальной работе оригинальности и правдоподобности. Такой ящичек удобно...
Драцену иногда путают с кордилиной, даже в магазинах вам могут продать их как одно и то же растение, потому что у них узкие, удлиненные листья – зеленые или пестролистные. Но все же это разные виды, хотя зачастую можно только во время размножения узнать, драцена у вас или кордилина.
Различают их по корням: у драцены нет корневища, а корни имеют желтый окрас и они многолетние. На листьях жилки располагаются параллельно и сходятся к концам листьев. У корделины имеется подземный утолщенный стебель и ростки с почками, из которых потом вырастают новые растения.
Размножение драцены верхушечными черенками
Черенки – это срезанные части основных или боковых побегов, размер их должен быть 10-15 см. Срезать черенки нужно очень острым ножом, а места среза перед посадкой следует подсушить. Черенок можно поставить в воду или посадить во влажную почву, состоящую из торфа и песка.
Когда черенки укореняются, температура воздуха не должна опускаться ниже 24 градусов. Чтобы процесс происходил быстрее, накройте их пленкой или стеклянной банкой. Обеспечьте умеренный полив, следите, чтобы не было лишней влаги или пересушивания грунта. При размножении драцены черенками укоренение обычно происходит в течение месяца, затем саженцы можно посадить в постоянные горшки.
Размножение драцены отрезками ствола
Такие отрезки можно получить, если срезать часть главного стебля или бокового. Чтобы корни образовались быстрее, нижний срез можно обработать гетероауксином или любым другим стимулятором. Потом, как и черенки, эти отрезки нужно поместить в торфяно-песочный субстрат. Ухаживайте за ними, как за черенками.
Этот способ размножения драцены хорош в том случае, если вы хотите иметь много молодых драцен одновременно. Чтобы пересылать или перевозить отрезки в другие местности, обработайте места срезов парафином, в таком состоянии они будут долго сохранять способность к образованию корней.
Размножение драцены воздушными отводками
Так можно получить молодое укоренившееся растение, не отделяя его от материнского. Для этого освободите стебель от листьев, а потом под узлом сделайте надрез до середины ствола, в этот надрез поместите что-то твердое, например, кусочек пластмассы или спичку.
В месте надреза прикрепите полиэтиленовый пакет с увлажненным сфагнумом или торфом и закройте его. При помощи шприца в этот пакет нужно будет впрыскивать воду, чтобы субстрат в нем постоянно был влажным. Когда корни в пакете разрастутся, верхушку отрезайте и пересаживайте в постоянный горшок.
Размножение драцены семенами применяют для зеленолистных драцен. Высевайте их в марте в торфяно-песочный субстрат.
Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.
Драцену иногда путают с кордилиной, даже в магазинах вам могут продать их как одно и то же растение, потому что у них узкие, удлиненные листья – зеленые или пестролистные. Но все же это разные виды, хотя зачастую можно только во время размножения узнать, драцена у вас или кордилина.
Тиллaндсия – декоpaтивное paстение, котоpое можно выpaщивaть нa кускaх стволов или нa пpобке. Тиллaндсию можно зaкpепить нa декоpaтивной опоpе, добaвив к основaнию луковицы немного субстpaтa из пескa, листовой земли и сфaгнумa в paвных чaстях.
Многим не нравится простая белая мебель, которая наводит тоску и сливается с общим пространством. Чтобы немного преобразить имеющийся белый шкаф, девушка взялась за его переделку, основным материалом которого послужили обыкновенные рейки.
В цветочных магазинах можно увидеть небольшое красивоцветущее растение, которое хорошо подходит для украшения светлого окна. Оно очень похоже на широко распространенный, популярный еще во времена наших бабушек бальзамин Уоллера (Impatiens walleriana). Его имя — экзакум родственный (Ехасит affine).
Многие сталкиваются с тем, что на кухне для всей имеющейся посуды просто не хватает места. Или же она лежит так, что доставать ее довольно неудобно. И если, например, с различными емкостями и кастрюлями все не так уж плохо, то с крышками от последних нередко — настоящий кошмар! Ведь их даже нельзя сложить друг в друга. Если на кухне еще есть свободное пространство, то, конечно, можно сделать дополнительную полку для посуды, однако не всем это под силу.
Мирты – одни из самых красивых и «надёжных» кадочных растений. Весной и летом они украшают не только интерьеры, но и балконы, террасы и даже площадки для отдыха в саду. Классическая сдержанность, красивый силуэт и трогательное цветение – вот главные «козыри» этого растения. Но чтобы кадочный митр стал одним из лучших солистов в коллекции на десятилетия, потребуется обеспечить ему не просто качественный, а оптимальный уход.
Кислица, цветок счастья, бабочка – это всё о ней, нежной гостье из тенистого леса, поселившейся на окне. Милый цветок кислица всеми любим и необычен. Его треугольные листочки напоминают крылья бабочки, складываются попарно, если к ним прикоснуться. Листики окрашены от тёмно-фиолетового цвета до ярко-зелёного. Цветы тоже имеют разный окрас. Уход за кислицей несложен, по силам начинающему цветоводу.
Вы до сих пор уверены в том, что для декорирования плотной ткани необходима ручная вышивка, требующая наличия определенных навыков и массу свободного времени? А вот и нет! Все гораздо проще, даже при условии, что декорировать ткань вдруг захотелось далеко не тонкими нитками, а пряжей для вязания. Чтобы получить рисунок, достаточно всего лишь проложить строчку на обычной машинке. Сделать это можно, зная один маленький секрет. Освоив технику, можно с легкостью создавать дизайнерские вещи.
Как правило, дома собирается масса мелочевки, которая при отсутствии органайзеров просто перекочевывает с места на место. Канцелярские принадлежности, нужные мелочи для кухни, вечно теряющиеся носки — вот лишь некоторое из того, что можно с успехом рассортировать, имея в арсенале аккуратные и практичные многоярусные органайзеры. Сделать такие легко из подручных средств, а поняв принцип изготовления, можно экспериментировать и с формой. Основой для органайзера стали обычные пластиковые бутылки оклеенные остатками ткани, результат при этом впечатляет, особенно с учетом продуманной функциональности и самодостаточного внешнего вида.
Калатея входит в семейство марантовых, занимающих одно из первых мест среди вариегатных культур. Происхождение марантовых связывают с влажными тропическими лесами Центральной и Южной Америки, что и определило их отношение к свету и влажности воздуха.
Эксклюзивный поднос, на котором приятно подать чашечку ароматного кофе или использовать его в качестве сервировочной подставки, нужен в каждом доме. То, насколько он будет ярким, его тематика и даже размер подскажет ваш собственный вкус и фантазия. Самые простые инструменты и материалы позволят вам создать свой неповторимый дизайн, стоит лишь воспользоваться идеей, описанной ниже, как основой.
Зашить порванную куртку иголкой и ниткой не лучшее решение, так как оставшийся после этого шов бросается в глаза. Зачастую закрыть разрыв можно декоративной нашивкой, но она может выглядеть нелепо, если дырка располагается в неудачном месте. Наиболее простым и незаметным способом ремонта куртки является подклейка повреждения специальной ремонтной лентой.
Этот небольшой парничок станет незаменимой помощью на огороде! В нём можно держать рассаду до необходимого времени перед высадкой в землю. Плюсами конструкции является невысокая стоимость и максимальное использование простых материалов!
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.