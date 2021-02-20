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Как привлечь в сад полезных насекомых?

По инф. gazetasadovod.ru   
20 Февраля 2021 г.
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Выделите укромную часть сада для любых сорняков. Полезные насекомые приспосабливаются к местной флоре, используя ее как охотничий полигон для охоты за добычей и для приюта.

Как привлечь в сад полезных насекомых?

Прекрасно, если в вашем саду посажены морковь, укроп, медоносные растения – мелисса, акация, душица, жимолость, шиповник и другие. Это источник нектара для многих полезных насекомых. Пчелы воспринимают различные запахи в сотни раз сильнее человека. Они лучше различают цвета и их оттенки, предпочитая белый, желтый, голубой. Американские исследователи установили, что быстрее всего пчелы находят фиолетовые цветы. Не используйте пестициды, так как полезные насекомые более чувствительны к ним, чем вредители и могут погибнуть первыми.

Источник: gazetasadovod.ru

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  • Как привлечь в сад полезных насекомых?
    Выделите укромную часть сада для любых сорняков. Полезные насекомые приспосабливаются к местной флоре, используя ее как охотничий полигон для охоты за добычей и для приюта.
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