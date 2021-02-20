Как привлечь в сад полезных насекомых?

В современном интерьере, созданном в скандинавском стиле или стиле лофт всегда найдется место для кирпичной кладки. Ошибочно полагать, что для подобных работ в обязательном порядке нужен кирпич или имитирующая его плитка, требующая дополнительной укладки. Существует уникальный способ, позволяющий быстро сделать не убиваемую кирпичную стену. Приятным моментом станет и то, что затраты на приобретение материала в таком проекте сведены к минимуму. Еще бы, все, что понадобится для работы — плиточный клей, который при других способах создания искусственной кирпичной стены является всего лишь основой для кладки. Правда в конце понадобится окрашивание, но его в любом случае никто не отменял.