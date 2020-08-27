Как помочь гортензии хорошо цвести?

А вы знали, что пышного цветения гортензии можно добиться, если не допускать пересыхания грунта и грамотно организовать уход за цветами, в том числе и с помощью подкормок?

Цвет гортензий зависит от кислотности почвы

Важно знать, что растение нуждается в макро — и микроэлементах, особенно в железе. Для выращивания лучше всего подходят кислые почвы. Подкормку гортензии весной и в последующий период осуществляют с учетом потребностей в полезных веществах.⠀⠀

Кустарнику необходимы⠀⠀

- азот, отвечающий за набор зеленой массы, сочные листья и мощные побеги. Важно не переусердствовать, иначе наращивание зелени пойдет в ущерб цветам;⠀

- фосфор, обеспечивает большое количество цветов и их размеры, а также продолжительность цветения и способность перезимовать;⠀

- калий весной обеспечивает лучшее цветение, а осенью отвечает за морозостойкость кустарника и дает энергию для закладки почек в будущем;⠀

- микроэлементы, отвечающие за разные процессы. Магний важен в период завязывания бутонов, влияет на яркость окраски цветов. Недостаток железа повышает риск заболевания хлорозом и т. д.⠀⠀

Популярные препараты⠀⠀

- «Фертика Кристалон» с микроэлементами;⠀

- «Агрикола» с гуматами и микроэлементами;⠀

- Bona Forte с витаминами, микроэлементами и янтарной кислотой;⠀

- «Буйские удобрения» в гранулах и порошке с микроэлементами.⠀⠀

Важное дополнение⠀⠀

Важно учитывать, что некоторые составы меняют цвет растений на голубой. Цвет гортензий регулируют кислотностью грунта — чем он кислее, тем больше голубого и фиолетового оттенка получится. Если pH около 6-6.2, то цветы будут малиновыми, либо розовыми.⠀

Если во время посадки в лунку правильно осуществить подкормку гортензии, в течение пары последующих лет можно ничего не вносить в почву.⠀

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Источник: vk.com

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