Как организовать хранение свеклы

Свекла относится к столовым корнеплодам, которые значительно менее требовательны к условиям зимнего хранения, чем морковь. Она очень хорошо хранится в подвале, если корнеплоды не имеют механических повреждений и не заражены инфекционными заболеваниями.

Свеклу, для лучшего хранения, можно присыпать золой

Как и все корнеплоды, свекла очень чувствительна к повышенной температуре воздуха в подвале в начальный период хранения. Уже при температуре 4 оС у нее может начать прорастать ботва, что резко снижает лежкость корнеплодов. Поэтому помещение, где заложена на хранение свекла, необходимо сразу охладить до оптимальной температуры.

Очень чувствительна свекла и к влажности воздуха, которая должна быть постоянно высокой. Лучшими условиями для хранения свеклы зимой будут температура воздуха 1…2 оС и относительная влажность воздуха 85-90 %.

Хранят обычно свеклу в закромах в подвалах с естественной вентиляцией. Большое влияние на сохранность корнеплодов оказывает устройство закрома. Его стенки должны иметь высоту до 100 см, зазоры между досками 4-5 см, чтобы мелкие корнеплоды в них не проваливались. Желательно расположить его на расстоянии не менее 10 см от стен подвала.

Пол в закроме следует сделать так, чтобы свекла лежала не на самом дне погреба, а на деревянном решетчатом полу, настланном на 15-20 см выше пола, чтобы улучшить циркуляцию воздуха в подвале. При такой загрузке свекла быстро и равномерно охлаждается по всей глубине, ее корнеплоды не отпотевают и не прорастают.

Свеклу обычно хранят насыпью без прослойки песком, хотя некоторые садоводы для лучшей сохранности все же пересыпают им корнеплоды. Хорошо хранится свекла и в овощных ящиках, в которые корнеплоды закладываются при выкапывании их с грядки.

Корнеплоды свеклы будут храниться еще лучше, если при закладке на хранение вы их припудрите просеянной древесной золой или мелом. Этот прием надежно предохраняет корнеплоды от заболеваний во время зимнего хранения в подвале. При отсутствии подвала свеклу можно сложить в кладовке в ящик, присыпать песком и постоянно наблюдать за тем, чтобы песок не был влажным.

Во время хранения свеклу чаще всего поражают сухие гнили – фузариоз и фомоз. Заражение корнеплодов происходит во время вегетации, однако сильное развитие болезни происходит в хранилище уже во второй половине зимы. Сначала заболевание можно определить, только разрезав корнеплод, в котором пораженная ткань оказывается твердой и черной, могут образоваться и пустоты.

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: gazetasadovod.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...