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Как окучивать картофель в засуху?
И. Кривега, gazetasadovod.ru   
14 Ноября 2020 г.
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Выпадают годы, когда в природе стоит неимоверная для нашей зоны сушь. Поверхностный слой почвы, да и глубже пересох. Но, как известно для огородников нашей зоны окучивание посадок картофеля является непременным условием выращивания качественного урожая.

Как окучивать картофель в засуху?

Окучиванием картофеля увеличивается объем рыхлой влажной почвы у нижней части стеблей этой культуры, что способствует улучшению водно­воздушных режимов, развитию корней и столонов, на которых образуются зачатки будущих клубней, гарантия урожая.

Но вот случилась непрерывная длительная сушь. На садово-огородных земельных участках у нас высажен раннеспелый картофель, как рассадным способом, так и непосредственно клубнями. Стебли картофеля достигли уже высоты 15-20 см. Так окучивать ли картофель сухой землей? Отдельные овощеводы все­таки окучивают свой картофель и в этих погодных условиях. Такой агроприем можно объяснить и оправдать тем, что в большой массе рыхлой воздухопроницаемой почвы лучше сохраняется влага в отличие от высушенного солнцем и ветром поверхностного слоя почвы вокруг неокученного кустика картофеля. Садовод должен стабильно, тщательно кормить почвенный грунт вокруг картофельных посадок и влажной почвой окучивать картофель на своих огородных грядках.

Картофелеводы в нашем садоводстве пошли еще дальше. Засыпка кустов влажной плодородной землей или перепревшим влажным компостом в середину куста – раздвигаем проростки для освещения с боков, и образуется буртик земли в ширину до 60 см. Куст получается широкий, хорошо развивается. Стебли растут вольно. Да и урожай что надо!

Источник: gazetasadovod.ru

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  • Как окучивать картофель в засуху?
    Выпадают годы, когда в природе стоит неимоверная для нашей зоны сушь. Поверхностный слой почвы, да и глубже пересох. Но, как известно для огородников нашей зоны окучивание посадок картофеля является непременным условием выращивания качественного урожая.
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