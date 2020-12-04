Интересно о тыкве

Овощ? Посуда? Украшение? Музыкальный инструмент? Это все, и многое другое – вот, что такое тыква.

Она настолько универсальна и так легко выращивается, что заслуживает того, чтобы Вы нашли для нее место в своем саду даже если у Вас нет необходимости делать из нее симпатичный ковшик для воды. Конечно, можно заполнить свободное пространство сада огурцами или дынями, но Вы сможете использовать их только в качестве еды и не более того.

Факты о тыкве

Тыква культивируется с 2200 года до н.э., значительно дольше, чем любая другая огородная культура.

Во всем мире существуют общества любителей тыквы. Например, в Америке такое общество насчитывает более четырех тысяч членов.

Тыква на 90% состоит из воды.

В 1800 тыквы были использованы на Гаити в качестве валюты.

Длина индомалазийской тыквы-змеи составляет порядка шести футов.

Размер бутылочной мини-тыквы – от 2,5 до 5 см.

Тыкву выращивают не только для еды, но и как культуру, обладающую уникальными лечебными свойствами.

Тыква и музыка

Если тыкву высушить, она становится резонирующей камерой, которую можно использовать для создания самых разных звуков. В некоторых племенах из тыквы делают ударные, духовые и струнные инструменты.

Среди первых инструментов, которые впервые были изготовлены из тыквы, можно видеть банджо, маримбу, флейту, виолончель, трубу, барабаны и погремушки.

Сушка тыквы

Если Вы решите попробовать сделать из тыквы какой-либо музыкальный инструмент или предмет обихода, то сначала высушите ее.

Чтобы высушить маленькую тыкву, потребуется от одного до двух месяцев. Для крупных тыкв для сушки понадобится около шести месяцев и более. Лучше всего высушивать тыквы, когда они являются полностью созревшими и сняты вместе с лозой. Они не будут гнить, есть их оставить в саду, но если Вы хотите перенести их в теплое помещение для последующей сушки, то придутся выполнить следующие действия:

Чтобы уничтожить бактерии, оботрите тыкву тряпочкой, смоченной в воде, смешанной с небольшим количеством уксуса.

Разложите тыквы на сухом столе, убедившись, что они не соприкасаются друг с другом. Помещение должно быть прохладным и хорошо проветриваемым, защищенным от прямых солнечных лучей.

Поворачивайте тыкву раз в два-три дня и вытирайте всю влагу, которая появляется на ее поверхности.

Тыква будет полностью высохшей, когда можно будет услышать, как гремят внутри семена при встряске.

Ну, а дальше – подключайте творческую фантазию и приступайте к изготовлению посуды из тыквы, поделок для своего сада или музыкальных инструментов!

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Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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