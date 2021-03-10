ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Приемы для лучшего опыления растений
2021-02-13-13-51-12
Что делать, чтобы улучшить опыление цветков.
Шпинат — деликатес и лекарство
2021-02-07-14-36-12
Согласно агрономическим рекомендациям салат и шпинат сеют весной и летом. А для получения ранней продукции шпинат можно посеять и под зиму. Почему останавливаюсь именно на шпинате? Да потому, что у «короля овощных растений», как зачастую называют шпинат, кроме витаминов А, В, РР, С, присутствует даже...
Как обустроить маленькую ванную комнату, чтобы было удобно
2021-02-08-02-53-32
Большинство хозяев загородных домов не могут похвастаться большой ванной комнатой. Причиной этому – маленькие участки для строительства, недостаток средств, строительство экономичного жилья по типовым...
Куда деть старый тюль?
2021-02-02-04-39-34
Хотите сделать красивую вещь из тюля, который давно пылится в шкафу? Это очень легко и просто. В результате у вас будет симпатичный коврик, без вязания или шитья!
Гайлардия — стойкая и необыкновенно красивая
2021-02-10-09-17-52
На сегодняшний день в моем цветнике красуются самые разнообразные цветы. Но особую любовь я питаю именно к гайлардии. Это растение я посадила на своем дачном участке много лет тому...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Интересные факты о Счастливом бамбуке
По инф. vk.com   
10 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Такое растение как драцена Сандера, или Счастливый бамбук – один из основных символов Фэн-шуй, прекрасно сочетающий комбинацию пяти элементов энергии обозначенных в этом учении.

Интересные факты о Счастливом бамбуке

Что означает Счастливый бамбук?

Счастливый бамбук давно связан с Восточной практикой Фэн-шуй (Feng Shui). С точки зрения этого учения, он гармониично сочетает в себе пять элементов: воду, огонь, дерево, металл и землю.

Счастливый бамбук — идеальная комбинация дерева (растения) и воды; стебли растения помещены в гальку (олицетворяющую землю), красная лента, которую часто можно заметить на этой композиции, является символом огня, который, как полагают, поддерживает поток энергии «chi» вокруг жилья. Плошка, в которую помещают растение, является 'металлом', (и еще часто в плошку помещают монеты). Если это растение преподнесено как подарок, то, как считается, оно принесет удачу и тому, кто его подарил и получателю подарка. По этой причине Счастливый бамбук часто преподносят как свадебный подарок или дарят во время китайского Нового года.

Также следует знать, при подношении этого растения, что: три ветви бамбука символизируют счастье, пять — здоровье, две — любовь и брак, восемь — богатство и изобилие, и девять — удачу и счастье. Четверки следует избегать, так как она связана со смертью.

История Счастливого бамбука

Счастливый бамбук является символом удачи в азиатской культуре уже более 4000 лет. На китайском языке его называют «Фу Гви Жу». Фу означает Богатство, Гви — Власть, Честь; Жу — Бамбук.

Прежде всего, о чем следует сказать — это не бамбук. Это растение называется Драцена Сандера (Dracaena Sanderiana). После уборочных работ побеги драцены нарезают, закупоривают воском, так чтобы новая поросль росла только с одной стороны ‘палочки’. Получившиеся ‘палочки’ связывают, и затем помещают в чистую воду. Такая композиция может простоять в течение многих лет.

Часто счастливый бамбук можно увидеть в искривленной, спиралевидной форме. Такую форму получают, уложив растение на бок и направив сверху поток света, при этом, защитив от света другие стороны растения, заставляя их расти в одном направлении — в сторону света. Растения регулярно вращают, чтобы создать спиралевидную форму. Естественно, этот процесс отнимает много времени и очень трудоемок, за счет чего и цены на такие композиции довольно велики.

Забота о вашем Счастливом бамбуке

Поддерживайте воду в контейнере всегда свежей и чистой. Лучше всего менять ее еженедельно. Хлорированная вода для такого растения не подойдет, и нужно позволить воде отстояться за день перед применением. В природе это растение обитает под кронами больших деревьев, так что лучше держать его в затененном, но довольно освещенном месте. От прямых солнечных лучей нежные листья получат ожог, а слишком малое количество света ослабит растение. Если Вы чувствуете, что растению не помешает немного удобрения, то всегда используйте их в растворенном виде, особенно концентрированные.

Если у Вас дома есть 'башня' из нескольких уровней, важно ее регулярно вращать, чтобы все части растения получили свою долю света.

Источник: vk.com

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Интересные факты о Счастливом бамбуке
    Такое растение как драцена Сандера, или Счастливый бамбук – один из основных символов Фэн-шуй, прекрасно сочетающий комбинацию пяти элементов энергии обозначенных в этом учении.
  • Как зашить дырку аккуратно потайным швом
    Зашить порванную одежду аккуратно не так сложно, если пользоваться небольшой хитростью. Зная этот секрет, с задачей справится даже человек, который никогда раньше не шил. Это умение позволит починить любимую одежду, причем так, что место ремонта останется незаметным.
  • Секреты хорошего грунта: рассада будет расти как на дрожжах
    Эксперт раскрыл секрет плодородного грунта для рассады.
  • Что сделать с бутылками от воды, если к весне их слишком много накопилось
    Опасаясь пить из-под крана, мы всё чаще покупаем артезианскую воду в 5-литровых бутылках. Со временем возникает вполне логичный вопрос: что можно сделать из такой бутылки, чтобы не не захламлять попусту балкон и гараж?
  • Торения: подойдет и для сада, и для подоконника
    Торения (Torenia) – род многолетних травянистых обильно цветущих растений, обитающих в теплых и влажных областях Юго-Восточной Азии и Африки. В нашем климате культуру выращивают в качестве однолетника.
  • Уютные мелочи для дома
    Уютные мелочи для дома – мы часто недооцениваем их влияние на всю картину, но они же привлекают взгляд и остаются в памяти.
  • Что важно знать об антуриуме?
    Полезные сведения об антуриуме в вопросах и ответах.
  • Многолетняя красивая лиана Сциндапсус
    Сциндапсус – под таким названием любителям комнатных растений известен Эпипремнум (Epipremnum) неприхотливая тропическая лиана. Сциндапсус – небольшой род вечнозеленых многолетних лиан семейства Ароидные, насчитывающий около 25 видов, распространенных в тропических лесах Южной Азии и Полинезии.
  • Как помыть натяжной потолок
    Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как помыть натяжной потолок? Если вы до сих пор думаете, что пропитка потолка и сами его свойства исключают необходимость в периодическом мытье, спешим вас разочаровать.
  • Щитовка: заразить ей цветы легко, а вот избавиться...
    Щитовка на комнатных растениях и как бороться с ней.
  • Почему орхидея Фаленпосис меняет цвет? Несколько возможных причин
    Сейчас почти в каждом доме можно встретить орхидею Фаленопсис. Это растение приобрело большую популярность, благодаря своему великолепному цветению и неприхотливому нраву. Я не избежала повальной моды и стала счастливой обладательницей этого великолепного цветущего чуда.
  • Коврики, которые не надо ни шить, ни вязать
    Хочу показать один способ создания ковриков из пряжи, который меня удивил своей легкостью, простотой изготовления. При этом способе не требуются ни спицы, ни крючок, ни иголки. А получившиеся пушистые цветные коврики способны наполнить уютом любой уголок в доме.
  • Как ухаживать за тигровой бегонией?
    Тигpовая бeгония пpивлeкаeт вниманиe своими листьями, pисунок на котоpых напоминаeт тигpовый – на коpичнeвом фонe мeлкиe зeлeноватыe пятна. Лист сepдцeвидно-скошeнный, офоpмлeнный по кpаям нeбольшими зубчиками, очeнь пpиятный на ощупь.
  • Лёгкий столик-подставка
    На самом деле, если не выкидывать старые вещи, то из них можно сделать много чего интересного и полезного. Об этом начинает задумываться любой человек, сидя дома на карантине.
  • Опасные комнатные растения: будьте осторожны, выращивая их
    Все знают, что комнатные растения это источник красоты и пользы для людей, которые их выращивают. Растения выполняют ряд полезных функций: участвуют в процессе фотосинтеза (поглощают углекислый газ и выделяют кислород), а также поддерживают оптимальный микроклимат в помещении (увлажняют воздух). Однако не все так радужно: и в растительном мире существуют свои «агрессоры» — опасные растения, которые могут нанести значительный вред.
  • Как идеально поклеить обои за батареей с подгонкой рисунка
      При поклейке обоев самыми сложными являются места за радиатором отопления. Там не только узко, но и мешают кронштейны, на которых весит батарея. По этой причине многие просто не клеят там обои, или делают это как получиться. Есть небольшая хитрость, как сделать все идеально.
  • Как размножают драцену? Черенками, отводками и даже семенами
    Драцену иногда путают с кордилиной, даже в магазинах вам могут продать их как одно и то же растение, потому что у них узкие, удлиненные листья – зеленые или пестролистные. Но все же это разные виды, хотя зачастую можно только во время размножения узнать, драцена у вас или кордилина.
  • Сумка для маленькой модницы
    Что понадобится для шитья модной сумочки для ребенка?
  • Что за цветок тилландсия?
    Тиллaндсия – декоpaтивное paстение, котоpое можно выpaщивaть нa кускaх стволов или нa пpобке. Тиллaндсию можно зaкpепить нa декоpaтивной опоpе, добaвив к основaнию луковицы немного субстpaтa из пескa, листовой земли и сфaгнумa в paвных чaстях.
  • Эффектная переделка скучного шкафа
    Многим не нравится простая белая мебель, которая наводит тоску и сливается с общим пространством. Чтобы немного преобразить имеющийся белый шкаф, девушка взялась за его переделку, основным материалом которого послужили обыкновенные рейки.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 