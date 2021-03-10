Интересные факты о Счастливом бамбуке

Такое растение как драцена Сандера, или Счастливый бамбук – один из основных символов Фэн-шуй, прекрасно сочетающий комбинацию пяти элементов энергии обозначенных в этом учении.

Что означает Счастливый бамбук?

Счастливый бамбук давно связан с Восточной практикой Фэн-шуй (Feng Shui). С точки зрения этого учения, он гармониично сочетает в себе пять элементов: воду, огонь, дерево, металл и землю.

Счастливый бамбук — идеальная комбинация дерева (растения) и воды; стебли растения помещены в гальку (олицетворяющую землю), красная лента, которую часто можно заметить на этой композиции, является символом огня, который, как полагают, поддерживает поток энергии «chi» вокруг жилья. Плошка, в которую помещают растение, является 'металлом', (и еще часто в плошку помещают монеты). Если это растение преподнесено как подарок, то, как считается, оно принесет удачу и тому, кто его подарил и получателю подарка. По этой причине Счастливый бамбук часто преподносят как свадебный подарок или дарят во время китайского Нового года.

Также следует знать, при подношении этого растения, что: три ветви бамбука символизируют счастье, пять — здоровье, две — любовь и брак, восемь — богатство и изобилие, и девять — удачу и счастье. Четверки следует избегать, так как она связана со смертью.

История Счастливого бамбука

Счастливый бамбук является символом удачи в азиатской культуре уже более 4000 лет. На китайском языке его называют «Фу Гви Жу». Фу означает Богатство, Гви — Власть, Честь; Жу — Бамбук.

Прежде всего, о чем следует сказать — это не бамбук. Это растение называется Драцена Сандера (Dracaena Sanderiana). После уборочных работ побеги драцены нарезают, закупоривают воском, так чтобы новая поросль росла только с одной стороны ‘палочки’. Получившиеся ‘палочки’ связывают, и затем помещают в чистую воду. Такая композиция может простоять в течение многих лет.

Часто счастливый бамбук можно увидеть в искривленной, спиралевидной форме. Такую форму получают, уложив растение на бок и направив сверху поток света, при этом, защитив от света другие стороны растения, заставляя их расти в одном направлении — в сторону света. Растения регулярно вращают, чтобы создать спиралевидную форму. Естественно, этот процесс отнимает много времени и очень трудоемок, за счет чего и цены на такие композиции довольно велики.

Забота о вашем Счастливом бамбуке

Поддерживайте воду в контейнере всегда свежей и чистой. Лучше всего менять ее еженедельно. Хлорированная вода для такого растения не подойдет, и нужно позволить воде отстояться за день перед применением. В природе это растение обитает под кронами больших деревьев, так что лучше держать его в затененном, но довольно освещенном месте. От прямых солнечных лучей нежные листья получат ожог, а слишком малое количество света ослабит растение. Если Вы чувствуете, что растению не помешает немного удобрения, то всегда используйте их в растворенном виде, особенно концентрированные.

Если у Вас дома есть 'башня' из нескольких уровней, важно ее регулярно вращать, чтобы все части растения получили свою долю света.

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Источник: vk.com

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