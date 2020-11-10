Императорские рябчики растут, но не цветут?

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Что делать, если императорские рябчики никак не хотят цвести?
Причин нецветения вашего рябчика может быть несколько. Первое. Все рябчики – эфемероиды, т. е. растения, у которых срок вегетации жестко ограничен условиями зоны произрастания – сухие степи и полупустыни. Влага – только весной. Сошел снег, прошли весенние дожди – и надо мгновенно отвегетировать, отцвести, дать семена и спрятаться в виде луковиц или семян от летнего зноя. Дикие тюльпаны, многие лилии, дикие луки именно так себя и ведут.
Рябчикам нужно максимально солнечное, хорошо прогреваемое место.
Почва в идеале – легкий, хорошо стуктурированный суглинок, накануне посадки качественно заправленный перегноем. Имейте в виду, что рябчики – любители кальция, так что при подготовке участка добавьте на 1 м2 посадочной площади треть ведра доломитовой муки (можно и извести, но молотый доломит предпочтительнее). Если почва песчаная – тоже неплохо, но стоит увеличить количество органики. Вообще-то рябчик не самая прихотливая культура, растет даже на кислой торфяной почве, но в этом случае не цветет категорически, иногда закладывает бутоны, но те, не раскрываясь, желтеют и опадают.
Итак, конец июня. Весной ваши рябчики отросли, опять не зацвели, начали желтеть. Выкопайте их, отряхните от земли и уберите в сухое теплое место – например, на чердак под крышу. Не бойтесь, если температура воздуха в летнем хранилище ваших луковиц будет в жаркие дни зашкаливать – именно в этих условиях на родине, в выжженной зноем почве у растения в луковице закладывается цветочная почка будущего года. Побег удалите, когда он засохнет, просто выдернув его. Выберите сухое место для посадки и подготовьте почву. Она должна быть перекопана не менее чем на 2 штыка лопаты – все лилейные любят, чтобы под луковицей было помягче и порыхлее. Желательно, чтобы место не продувалось сильными ветрами, иначе следующей весной вам придется подвязывать почти метровые цветоносы – сломает ветром.
В конце августа – начале сентября на донце луковиц начнут отрастать молодые корешки – время сажать! На подготовленном месте выкопайте лунку объемом с литровую банку, на дно насыпьте 5 см крупнозернистого песка (гранитный отсев нежелателен – имеет кислую реакцию). Поставьте луковицу в лунку и посмотрите – от верхнего среза луковицы до уровня поверхности почвы должно быть 12-15 см. Далее тем же песком засыпаем луковицу «по плечики», и оставшийся объем заполняем рыхлой питательной землей, куда по инструкции можно добавить специализированное удобрение. Рассаживаем наш материал по схеме 10х10, если луковицы мелкие, и до 25х25 см – при размере с кулак. И ждем следующей весны.
Выкапывать ли рябчики ежегодно после окончания вегетации – вопрос спорный. Если они исправно цветут – выкапывать не каждый год, и только для того, чтобы выбрать на доращивание мелочь. Если же участок сыроватый (чего рябчик не любит), тогда целесообразно выкапывать и просушивать их ежегодно.
Последнее. Имейте в виду, что сильный своеобразный запах луковиц не любят кроты и грызуны – дополнительный плюс этого шикарно цветущего растения.
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