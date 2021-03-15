Гидрогель: пять способов применения

Хочу показать один способ создания ковриков из пряжи, который меня удивил своей легкостью, простотой изготовления. При этом способе не требуются ни спицы, ни крючок, ни иголки. А получившиеся пушистые цветные коврики способны наполнить уютом любой уголок в...
Многим не нравится простая белая мебель, которая наводит тоску и сливается с общим пространством. Чтобы немного преобразить имеющийся белый шкаф, девушка взялась за его переделку, основным материалом которого послужили обыкновенные...
Сделайте роскошные декоративные пасхальные яйца, и они год за годом будут украшать ваш дом или станут оригинальным подарком! Интересная фактура пробуждает желание немедленно к ним прикоснуться, а винтажный стиль и золотая патина делает их роскошными. Для проекта понадобятся пластиковая или любая иная основа, силиконовые молды, акриловые краски и клеевой пистолет. Всё это легко можно приобрести в магазинах для творчества или через интернет.
Многие люди склонны к утилизации старой мебели без мысли о том, что ее можно как-то преобразить. Такое решение радикального избавления от нее ошибочно, ведь из нее получаются неповторимые элементы для оформления интерьера.
Гербера сегодня несколько утратила свои позиции во флористике, и некогда, считающаяся едва ли не главной конкуренткой роз, культура не может похвалиться такой же популярностью, как десяток лет назад. Но зато она бурно развивает другую карьеру – комнатную.
Самоделки из эпоксидной смолы — ещё одно интересное направление в творчестве, постепенно завоевывающее сердца мастеров и мастериц. Оцените одну такую экспериментальную самоделку ниже, и помните, что импровизация безгранична!
Зашить порванную одежду аккуратно не так сложно, если пользоваться небольшой хитростью. Зная этот секрет, с задачей справится даже человек, который никогда раньше не шил. Это умение позволит починить любимую одежду, причем так, что место ремонта останется незаметным.
Опасаясь пить из-под крана, мы всё чаще покупаем артезианскую воду в 5-литровых бутылках. Со временем возникает вполне логичный вопрос: что можно сделать из такой бутылки, чтобы не не захламлять попусту балкон и гараж?
Торения (Torenia) – род многолетних травянистых обильно цветущих растений, обитающих в теплых и влажных областях Юго-Восточной Азии и Африки. В нашем климате культуру выращивают в качестве однолетника.
Сциндапсус – под таким названием любителям комнатных растений известен Эпипремнум (Epipremnum) неприхотливая тропическая лиана. Сциндапсус – небольшой род вечнозеленых многолетних лиан семейства Ароидные, насчитывающий около 25 видов, распространенных в тропических лесах Южной Азии и Полинезии.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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