Гидрогель: пять способов применения

Гидрогель может пригодиться всем, кто занимается выращиванием растений.

Как использовать гидрогель:

для выращивания контейнерных и ампельных растений, например, петунии;

для подготовки субстрата для рассады;

для получения витаминных проростков;

для черенкования комнатных растений;

для предпосевного проращивания семян, например, кукурузы, тыквы.

Раньше для выращивания рассады и проращивания семян цветоводам приходилось измельчать гранулы обычного гидрогеля, для нежных корешков он был крупноват.

Сейчас в продаже появилась специальная разновидность гидрогеля с мелкими гранулами в удобной небольшой упаковке.

Черенковать растения можно в чистом гидрогеле, для выращивания рассады многие смешивают его с грунтом: 1 стакан готового гидрогеля вносят в 1 л почвы.

Он быстро впитывает влагу и равномерно отдает ее растениям.

При пересадке рассады и зачеренкованных растений на постоянное место корневой ком не разваливается – большая часть корешков крепко оплетают мелкие гранулы.

Для проращивания зелени в гидрогеле гранулы нужно высыпать в большую емкость, залить водой и оставить на 8 часов при комнатной температуре, для набухания.

Посейте семена по поверхности, не заделывая. Предварительно замачивать их не нужно: гидрогель даст необходимую для прорастания влагу.

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Источник: vk.com

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