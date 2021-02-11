ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Тёплое набивное одеяло своими руками
2021-01-13-08-49-42
Кто из нас не мечтает о теплом и ярком набивном одеяле?
Вечнозеленая изгородь: и сад украсит, и от посторонних глаз укроет
2021-01-21-11-56-09
Многие дачники предпочитают вечнозеленый сад обычному. Хвойные будут радовать своей красотой даже зимой. Необходимо лишь выбрать подходящие сорта деревьев и правильно ухаживать за...
Денежному дереву тоже нужны удобрения
2021-01-19-15-25-49
Денежное дерево – невероятно красивое растение, которое не только отлично вписывается в интерьер комнаты, но и, как утверждают приметы, обещает жильцам дома финансовое...
Как перетянуть старый диван
2021-01-13-09-03-02
Старый потертый диван представляет собой образ поддержанной мебели, который и выкинуть не хочется, и тратить крупные суммы денег на реставрацию обшивки также не очень...
Полезные советы огороднику
2021-01-10-15-37-36
Культура коллективного сада и огорода требует одновременности, однообразности и тщательности проведения профилактических мероприятий.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Гайлардия — стойкая и необыкновенно красивая
Кудрина Ирина, gazetasadovod.ru   
11 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

На сегодняшний день в моем цветнике красуются самые разнообразные цветы. Но особую любовь я питаю именно к гайлардии. Это растение я посадила на своем дачном участке много лет тому назад.

Гайлардия — стойкая и необыкновенно красивая

Гайлардия была одним из первых многолетних цветов, обосновавшихся в моем тогда еще совсем крошечном цветнике. В те годы я только начинала обрабатывать свой участок, и знаний по уходу за растениями у меня почти не было. Хотелось украсить дачу такими цветами, которые не потребовали бы от меня значительных усилий по уходу.

Большинство из посаженных тогда цветов оказались весьма капризными – быстро увядали, если я вовремя их не поливала, скудно цвели без дополнительных подкормок, а вдобавок поражались грибковыми заболеваниями в дождливую прохладную погоду. В общем, одна морока. А вот гайлардия меня просто покорила! Даже спустя годы, за которые я вникла во все тонкости агротехники садовых растений и увеличила размер своего цветника во много раз, заполнив его самыми разнообразными культурами, не перестаю восхищаться стойкостью гайлардии.

Это растение способно переносить самые экстремальные погодные условия. Что ж лукавить, бывали времена, когда у меня просто руки до нее не доходили – она оставалась без воды на несколько недель в ужасную засуху. Но, несмотря на совершенно обезвоженную почву, продолжала развиваться и обильно цвести. Редко какое растение может сравниться с ней по засухоустойчивости. При своевременном поливе кусты гайлардии, конечно же, имеют более пышный вид, а цветки она выбрасывает раза в два больше в диаметре.

Если вдруг зарядят на долгое время холодные дожди, то и здесь с ней никаких проблем не возникает. За все годы я не заметила на этой культуре ни малейшего признака какого-либо заболевания. В специальной литературе читала, что гайлардия часто повреждается тлей и белокрылкой, но, как ни странно, ничего подобного я ни разу не заметила. И это в то время, когда я просто замучилась обрабатывать от этих вредителей другие посадки в своем саду и огороде.

Раньше этот цветок ничем не подкармливала, он довольствовался теми скудными питательными веществами, которые добывал из нашей бедной песчаной почвы. Но со временем стала более внимательно относиться к своим зеленым питомцам и в течение сезона провожу ряд подкормок. Из той же литературы узнала, что эту культуру более трех раз за сезон удобрять не следует. Для подкормки использую комплексное органоминеральное удобрение, готовлю его раствор по инструкции и поливаю кусты незадолго до начала бутонизации, затем повторяю процедуру во время цветения, а третий раз – после цветения до наступления устойчивых холодов.

А цвести гайлардия начинает уже в июне и продолжает радовать своей необыкновенной красотой вплоть до поздней осени. Своевременные поливы и подкормки существенно продлевают теперь период ее цветения, к тому же при таком подходе на кустах образуется гораздо больше цветков.

Влюбившись в этот неприхотливый цветок раз и навсегда, мне захотелось посадить как можно больше сортов этой культуры. Их, кстати, оказалось немало. Они бывают как однолетними, так и многолетними. Но я отдала предпочтение именно многолетним разновидностям потому, что однажды посеяв семена этой культуры, можно будет потом без особых усилий по уходу за ней, наслаждаться ее цветением на протяжении долгих лет.

Многолетние сорта размножаются как семенами, так и делением куста. Взрослые кусты я пробовала делить и весной, и летом, и осенью. Все деленки после пересадки приживались совершенно безболезненно. Семена гайлардии созревают к осени и представляют собой эдакие маленькие парашютики, которые при дуновении ветра осыпаются в большом количестве на землю, а потом без проблем всходят к следующему сезону. По этой причине один куст гайлардии за пару лет превращается в довольно обширную куртину. Семена можно собрать осенью, а весной высадить на рассаду. Никаких особых тонкостей в этом деле не существует. Единственное, что нужно обеспечить для хорошего прорастания семян – постоянно влажный грунт в рассадном ящике и совсем тоненький слой земли (всего пара миллиметров), которым при посадке засыпаются семечки. Подросшие сеянцы высаживают через 1,5-2 месяца сразу на постоянное место и оставляют между растениями 30-40 см. В тени гайлардия развивается плохо, ее цветки мельчают, а кусты выглядят угнетенными. Поэтому для посадки надо выбирать только солнечное место.

На моем участке сейчас красуются и низкорослые сорта (20-30 см) этого чудесного цветка, и высокорослые (90-100 см). Цветовая гамма и форма их соцветий самая разнообразная, и каждый сорт по своей красоте просто неповторим.

Источник: gazetasadovod.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Гайлардия — стойкая и необыкновенно красивая
    На сегодняшний день в моем цветнике красуются самые разнообразные цветы. Но особую любовь я питаю именно к гайлардии. Это растение я посадила на своем дачном участке много лет тому назад.
  • Как обустроить маленькую ванную комнату, чтобы было удобно
    Большинство хозяев загородных домов не могут похвастаться большой ванной комнатой. Причиной этому – маленькие участки для строительства, недостаток средств, строительство экономичного жилья по типовым проектам.
  • Виды и сорта сансивиерии: от миниатюрных до весьма крупных
    Сансевиерия («щучий хвост», «тещин язык») — бесстеблевое вечнозеленое растение тропиков и субтропиков, относящееся к популярному у цветоводов-любителей семейству Спаржевых. В домашних условиях декоративный многолетник является очень востребованным и нетребовательным в уходе.
  • Отапливаем дом с помощью электричества: оригинальное техническое решение своими руками
      Выбор системы отопления для дома – важное решение для каждого человека. От этого решения зависит насколько хорошо система отопления будет справляться со своими функциями и насколько удобна она будет в эксплуатации. Ведь если систему отопления будет удобно и легко обслуживать, можно справляться с этим самостоятельно и таким образом экономить деньги на мастерах-сантехниках.
  • Шпинат — деликатес и лекарство
    Согласно агрономическим рекомендациям салат и шпинат сеют весной и летом. А для получения ранней продукции шпинат можно посеять и под зиму. Почему останавливаюсь именно на шпинате? Да потому, что у «короля овощных растений», как зачастую называют шпинат, кроме витаминов А, В, РР, С, присутствует даже витамин Д, что в растительном мире большая редкость.
  • Куда деть старый тюль?
    Хотите сделать красивую вещь из тюля, который давно пылится в шкафу? Это очень легко и просто. В результате у вас будет симпатичный коврик, без вязания или шитья!
  • Выращиваем гвоздику: Гренадин, Венская, Турецкая, Шабо
    Вы знаете, что мода на цветы постоянно меняется. Но вот к гвоздике это никак не относится – она по-прежнему остается самым популярным цветком во многих странах.
  • Ворота для дачи
      Перед тем, как начать установку ворот для дачи, сначала нужно определиться с материалом для них и внешним видом, который бы хорошо гармонировал с экстерьером (фасадом) дома и ландшафтным дизайном приусадебного участка.
  • Секреты выращивания и размножения гортензии
    Цветок аристократической гортензии — украшение любого цветника возле дома или просто палисадника. Преимуществом удивительного цветка является то, что при рациональном уходе он будет радовать своим цветением весь летний сезон. Растение непривередливо в отношении солнечного света и не требует частых поливов. Большая часть цветов — бесплодные, именно поэтому важно знать особенности по размножению гортензии.
  • Подкормки для петуний: что же выбрать?
    Петунии — это однолетние растения, чаще всего используются для украшения садов, террас или балконов. За ними легко ухаживать, их можно сажать как в саду в открытый грунт, так и в обычных или подвесных горшках. Чтобы получить пышное интенсивное цветение, их следует регулярно поливать и удобрять.
  • Подвесные клумбы из фанерных листов
    Последние годы стали пользоваться спросом клумбы у которых необычная форма, а также и подвесные. Эти клумбы удобнее тем, что они помогут решить проблему маленького участка.
  • Делаем из толстянки красивое деревце
    Толстянка, или как ее чаще всего называют, денежное дерево, прекрасно поддается формированию кроны. Эту особенность нередко используют профессиональные цветоводы для создания диковинных цветочных композиций. Однако сформировать крону деревца на свой вкус можно и в домашних условиях.
  • Фикус «лысеет» — что с ним такое?
    Фикус Бенджамина может сбрасывать листву по нескольким причинам, каждая из которых характеризуется дополнительными признаками. Не все из них известны даже опытным цветоводам, а новичкам следует внимательно ознакомиться с информацией, представленной ниже.
  • Как сделать дорожку на даче своими руками
    Вещи, сделанные своими руками, — идеальный вариант для оформления участка. При желании даже плитку для дорожек можно сделать самостоятельно, не потратив при этом много времени и денег.
  • Правильный уход за пуансеттией: что нужно капризной «звезде»?
    Традиция украшать рождественские праздники этим аленьким цветочком пришла к нам с Запада и многим понравилась. И в самом деле, почему бы не завести дома пуансеттию? Не так уж и много растений дарят нам яркие краски, когда за окном идет снег.
  • Уголок для кошки своими руками
    Когда вы уходите на целый день на работу и оставляете своего усатого питомца в одиночестве в запертой квартире, то вы должны быть готовы к сюрпризам. Поцарапанная мебель, разбитые вазочки, содранные занавески и тому подобное. Особенно если речь идет о юном озорном котенке. Ведь кошки – природные создания, хотя и давно одомашненные. А значит, им необходима возможность обо что-то точить коготки, куда-то взбираться, на что-то охотиться, даже если это игрушечная мышь.
  • Цветоводы, не дайте себя обмануть!
    Весна, время посевного «зуда» цветоводов и просто любителей. Так и тянет посеять, и не только разумное и вечное, а в основном цветное и редкое. А на фоне этого предпосевного ажиотажа активизируются жулики, торгующие семенами небывалой красоты цветов, несуществующих в природе. Чтобы не потратить деньги на подобные «цветочки аленькие» и не пополнить ряды обманутых и разочарованных цветоводов, прочитайте этот полезный текст.
  • Стильный ящик для мелочей
    Удивительно, но этот замечательный ящик сделан из пенополистирола, а не деревянных досок! Потрясающая имитация дерева сделана вручную, техника очень интересная и несложная — если и будут какие-то неровности, то это только придаст финальной работе оригинальности и правдоподобности. Такой ящичек удобно использовать для хранения пряжи, например.
  • Турецкая гвоздика: уход и выращивание
    Гвоздикa тyрецкaя относится к двyхлетним рaстениям и ценится зa неприхотливость в yходе, декорaтивное цветение и приятный нежный aромaт.
  • Интересные способы использовать металопрофиль на участке
    Забор из металлопрофиля многим кажется идеей хоть и очень практичной, но довольно скучной. Не спешите делать преждевременные выводы. Этот материал отлично подходит и для самых необычных идей. Добавьте несколько оригинальных конструкций и неожиданных решений, чтобы получить на своем участке действительно стоящие внимания объекты. Красота и функциональность могут идти рука об руку!

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 