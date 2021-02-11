Гайлардия — стойкая и необыкновенно красивая

На сегодняшний день в моем цветнике красуются самые разнообразные цветы. Но особую любовь я питаю именно к гайлардии. Это растение я посадила на своем дачном участке много лет тому назад.
Гайлардия была одним из первых многолетних цветов, обосновавшихся в моем тогда еще совсем крошечном цветнике. В те годы я только начинала обрабатывать свой участок, и знаний по уходу за растениями у меня почти не было. Хотелось украсить дачу такими цветами, которые не потребовали бы от меня значительных усилий по уходу.
Большинство из посаженных тогда цветов оказались весьма капризными – быстро увядали, если я вовремя их не поливала, скудно цвели без дополнительных подкормок, а вдобавок поражались грибковыми заболеваниями в дождливую прохладную погоду. В общем, одна морока. А вот гайлардия меня просто покорила! Даже спустя годы, за которые я вникла во все тонкости агротехники садовых растений и увеличила размер своего цветника во много раз, заполнив его самыми разнообразными культурами, не перестаю восхищаться стойкостью гайлардии.
Это растение способно переносить самые экстремальные погодные условия. Что ж лукавить, бывали времена, когда у меня просто руки до нее не доходили – она оставалась без воды на несколько недель в ужасную засуху. Но, несмотря на совершенно обезвоженную почву, продолжала развиваться и обильно цвести. Редко какое растение может сравниться с ней по засухоустойчивости. При своевременном поливе кусты гайлардии, конечно же, имеют более пышный вид, а цветки она выбрасывает раза в два больше в диаметре.
Если вдруг зарядят на долгое время холодные дожди, то и здесь с ней никаких проблем не возникает. За все годы я не заметила на этой культуре ни малейшего признака какого-либо заболевания. В специальной литературе читала, что гайлардия часто повреждается тлей и белокрылкой, но, как ни странно, ничего подобного я ни разу не заметила. И это в то время, когда я просто замучилась обрабатывать от этих вредителей другие посадки в своем саду и огороде.
Раньше этот цветок ничем не подкармливала, он довольствовался теми скудными питательными веществами, которые добывал из нашей бедной песчаной почвы. Но со временем стала более внимательно относиться к своим зеленым питомцам и в течение сезона провожу ряд подкормок. Из той же литературы узнала, что эту культуру более трех раз за сезон удобрять не следует. Для подкормки использую комплексное органоминеральное удобрение, готовлю его раствор по инструкции и поливаю кусты незадолго до начала бутонизации, затем повторяю процедуру во время цветения, а третий раз – после цветения до наступления устойчивых холодов.
А цвести гайлардия начинает уже в июне и продолжает радовать своей необыкновенной красотой вплоть до поздней осени. Своевременные поливы и подкормки существенно продлевают теперь период ее цветения, к тому же при таком подходе на кустах образуется гораздо больше цветков.
Влюбившись в этот неприхотливый цветок раз и навсегда, мне захотелось посадить как можно больше сортов этой культуры. Их, кстати, оказалось немало. Они бывают как однолетними, так и многолетними. Но я отдала предпочтение именно многолетним разновидностям потому, что однажды посеяв семена этой культуры, можно будет потом без особых усилий по уходу за ней, наслаждаться ее цветением на протяжении долгих лет.
Многолетние сорта размножаются как семенами, так и делением куста. Взрослые кусты я пробовала делить и весной, и летом, и осенью. Все деленки после пересадки приживались совершенно безболезненно. Семена гайлардии созревают к осени и представляют собой эдакие маленькие парашютики, которые при дуновении ветра осыпаются в большом количестве на землю, а потом без проблем всходят к следующему сезону. По этой причине один куст гайлардии за пару лет превращается в довольно обширную куртину. Семена можно собрать осенью, а весной высадить на рассаду. Никаких особых тонкостей в этом деле не существует. Единственное, что нужно обеспечить для хорошего прорастания семян – постоянно влажный грунт в рассадном ящике и совсем тоненький слой земли (всего пара миллиметров), которым при посадке засыпаются семечки. Подросшие сеянцы высаживают через 1,5-2 месяца сразу на постоянное место и оставляют между растениями 30-40 см. В тени гайлардия развивается плохо, ее цветки мельчают, а кусты выглядят угнетенными. Поэтому для посадки надо выбирать только солнечное место.
На моем участке сейчас красуются и низкорослые сорта (20-30 см) этого чудесного цветка, и высокорослые (90-100 см). Цветовая гамма и форма их соцветий самая разнообразная, и каждый сорт по своей красоте просто неповторим.
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